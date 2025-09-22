始祖鳥蔡國強致歉 日喀則展調查 專賣店人流下降 網民留言稱杯葛

門店看客多買單少 稱不如國貨划算

煙花秀爭議發生後，不少網民在始祖鳥官方微博留言，並表示不再購買該品牌產品。本報記者昨在始祖鳥北京世紀金源購物中心專賣店觀察，逛店顧客絡繹不絕，店內佈置貫徹戶外活動風格，牆面掛有不少原野風光照，現場經營狀况正常。不過記者探店期間，收銀台未見有人付款。

帶就讀小學的兒子逛店的一名女士說，準備一家在國慶黃金周去西北玩，聽說始祖鳥戶外裝備質量好，晚飯後到商場逛，本想順便選購一件衝鋒衣給兒子，不過最後「沒選到合適的」。對於是否留意到最近始祖鳥被批評在西藏搞煙花騷的事，她稱有刷到社交媒體，但沒怎麼留意，並解釋剛剛不買始祖鳥是因為看完覺得「不划算」，不如買一般國貨。

始祖鳥英文版致歉信被指推責

沉默一天之後，安踏集團旗下始祖鳥昨在海內外平台分別發布道歉聲明。始祖鳥在Instagram上發布的英文版聲明表示，近期在青藏高原舉辦的煙花表演與始祖鳥的價值觀不符。聲明指，對這一事件的發生深感遺憾，並鄭重道歉；「我們正在直接與涉事的當地藝術家、我們在中國的團隊溝通，並且會改變我們的工作方式，以確保此類事件不再發生。」

始祖鳥在新浪微博發布的中文版致歉信表示，將依據評估結果與社會各界的反饋，展開及時有效的補救行動；將加快推進既定的藏地環境保護計劃，並全力推動有助當地文化發展的公益項目。有網民指，始祖鳥僅在英文版中提到的「與中國團隊溝通並調整工作方式」有推責之嫌。

「蔡國強工作室」微信公眾號昨亦發布「關於《升龍》藝術項目的說明」。蔡國強表示，事件引發公眾對於高原生態環境保護的深切關注與討論，「對此，我和工作室高度重視，懷着敬畏之心，虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評，並誠摯地感謝大家對我們的關心和提醒。我們確實存在很多考慮不周之處，我深表歉意。」

蔡國強表示，接下來，將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。未來，將更加謹慎，更加嚴格評估藝術活動對環境的影響。

日喀則市昨發布情况通報稱，市委、市政府高度重視事件，已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。另有大量網民涌入安踏集團多個社交平台留言，要求其就此事回應。截至昨日，安踏尚未就事件表態。

