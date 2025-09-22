明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

始祖鳥蔡國強致歉 日喀則展調查 專賣店人流下降 網民留言稱杯葛

【明報專訊】戶外品牌始祖鳥聯手藝術家蔡國強上周五（19日）在西藏喜馬拉雅山脈燃放煙花「炸山」捱轟，事件持續發酵，始祖鳥及蔡國強昨（21日）開聲道歉。內地網民繼續呼籲嚴查事件。事發地日喀則市昨通報稱已成立調查組趕赴現場，將根據核查結果依法依規處理。官媒昨陸續發表評論，稱此事值得反思，是否需要煙火秀來「致敬自然」（另見稿）。

門店看客多買單少 稱不如國貨划算

煙花秀爭議發生後，不少網民在始祖鳥官方微博留言，並表示不再購買該品牌產品。本報記者昨在始祖鳥北京世紀金源購物中心專賣店觀察，逛店顧客絡繹不絕，店內佈置貫徹戶外活動風格，牆面掛有不少原野風光照，現場經營狀况正常。不過記者探店期間，收銀台未見有人付款。

帶就讀小學的兒子逛店的一名女士說，準備一家在國慶黃金周去西北玩，聽說始祖鳥戶外裝備質量好，晚飯後到商場逛，本想順便選購一件衝鋒衣給兒子，不過最後「沒選到合適的」。對於是否留意到最近始祖鳥被批評在西藏搞煙花騷的事，她稱有刷到社交媒體，但沒怎麼留意，並解釋剛剛不買始祖鳥是因為看完覺得「不划算」，不如買一般國貨。

始祖鳥英文版致歉信被指推責

沉默一天之後，安踏集團旗下始祖鳥昨在海內外平台分別發布道歉聲明。始祖鳥在Instagram上發布的英文版聲明表示，近期在青藏高原舉辦的煙花表演與始祖鳥的價值觀不符。聲明指，對這一事件的發生深感遺憾，並鄭重道歉；「我們正在直接與涉事的當地藝術家、我們在中國的團隊溝通，並且會改變我們的工作方式，以確保此類事件不再發生。」

始祖鳥在新浪微博發布的中文版致歉信表示，將依據評估結果與社會各界的反饋，展開及時有效的補救行動；將加快推進既定的藏地環境保護計劃，並全力推動有助當地文化發展的公益項目。有網民指，始祖鳥僅在英文版中提到的「與中國團隊溝通並調整工作方式」有推責之嫌。

「蔡國強工作室」微信公眾號昨亦發布「關於《升龍》藝術項目的說明」。蔡國強表示，事件引發公眾對於高原生態環境保護的深切關注與討論，「對此，我和工作室高度重視，懷着敬畏之心，虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評，並誠摯地感謝大家對我們的關心和提醒。我們確實存在很多考慮不周之處，我深表歉意。」

蔡國強表示，接下來，將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。未來，將更加謹慎，更加嚴格評估藝術活動對環境的影響。

日喀則市昨發布情况通報稱，市委、市政府高度重視事件，已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。另有大量網民涌入安踏集團多個社交平台留言，要求其就此事回應。截至昨日，安踏尚未就事件表態。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕安踏 環保 日喀則 始祖鳥 煙花 蔡國強

上 / 下一篇新聞