中國

中國新聞

藉內地「鎖價」行規做空 金價大升金料商損失慘重

【明報專訊】國際黃金價格今年來屢創新高。9月19日，深圳水貝金價為每克835元（人民幣，下同），半年時間內水貝每克金價已漲逾120元。黃金交易商因擔心金價大波動，一般會在交定金時「鎖價」7日。合規貿易商在與客戶鎖定價格後，為規避價格波動的風險，會立刻在正規的期貨或現貨市場購入黃金以作「對冲」。但實際操作中，水貝部分金料商卻藉機變相做空或做多交易。

《大河報》報道，以做空交易為例，客戶以每克790元的價格鎖價落定，一些金料商預計金價會下跌，不實時購入對應價格的黃金交貨，而是放「空倉」，等交貨時再購買更低價的黃金交付給客戶。如價格按預期下跌，金料商可獲得差價盈利。但近期國際金價屢新高，遠超他們收取預付款時的價格，巨大的缺口使其根本無法交付實物。

甚至部分金料商的「鎖價」交易後，還疊加高槓桿風險。在這些金料商的App中，一些下游黃金商戶甚至散戶，僅需向金料商支付相當黃金實際價格約2.4%至3%的定金，就能鎖定金價。待金價上漲後，客戶即可按鎖定的價格補足尾款提貨，或直接結算差價獲利。一旦黃金價格大升，空倉的金料商將損失慘重。

高槓桿鎖價風險高或違法

法律界人士表示，這種模式可能認定為變相期貨交易，涉嫌非法經營罪。而對於投資者來說，高槓桿的鎖價交易背後暗藏巨大風險。

