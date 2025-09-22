明報新聞網
中國

中國新聞

水貝黃金原料供應商潛逃 有人被捲400萬警方介入

【明報專訊】金價近期大漲，內地最大黃金珠寶集散地深圳水貝卻出現黃金原料供應商「爆雷跑路」事件，其中規模較大的粵寶鑫金料商大門已被貼封條，涉及至少400名受害者，最多的損失逾400萬元（人民幣，下同）。另有多間黃金原料供應商發出公告，稱公司經營不善導致巨額虧損。深圳市黃金珠寶首飾行業協會秘書長張文揚稱，針對個別出現問題的企業，公安部門已依法介入，涉及商戶可以通過法律途徑維權。

央視昨日報道，深圳水貝興隆黃金珠寶大廈6樓粵寶鑫金料商店舖大門緊閉，貼着封條。周邊商戶稱，該店9月12日還在正常營業，13日上午突然就人去樓空。當日多名黃金商戶向深圳警方報案，稱向粵寶鑫支付大額預付款後，公司負責人失聯。警方正在調查涉案公司的資金流向、相關人員情况。

逾400受害者建微信群維權

水貝黃金商戶王先生表示，他們建了一個400人的微信群，受害者中最多被捲走大概價值400萬元，被捲走幾十萬元的最多。目前還有外地的受害者加進群組。來自新疆的雷先生表示，他9月10日向粵寶鑫寄出1.2公斤黃金，12日到貨，但13日中午開始聯繫不到對方。「寄了黃金舊料，相當於把我們的黃金吞了，金額達到80萬元左右。」

天眼查信息顯示，粵寶鑫成立於2023年8月，是水貝市場規模較大的黃金原料中間商，除為下游加工商戶提供黃金原料，也有不少外地商戶會將回收的黃金郵寄給粵寶鑫結算。

水貝傳爆結業潮 供應商稱斷資金鏈

粵寶鑫停業後，市場傳出「水貝市場金料商出現跑路潮」。黃金商戶馬先生表示，「君豪捲跑了我655萬元，粵寶鑫是捲跑了我290萬元，我打了款，黃金也沒給我，款也沒給我退。」

網傳跑路名單中，位於水貝萬山珠寶商業中心的供應商關門休業。另有多間供應商在網上發公告稱，由於經營不善導致巨額虧損，正在進行清算工作。據其中一間發布公告的供應商負責人稱，公司資金鏈確實已經斷裂，無法履行與下游商家的合同，目前已經在變賣個人資產還債。

不過被傳跑路的深圳仁成貴金屬公司負責人表示，「我們也沒有跑，打算把客戶的錢全部清算，該欠的賬都還掉。一直在清算，現在基本上清算完了，這次虧了7000多萬元。」張文揚對此表示，網傳跑路名單中的多間企業目前仍正常經營。針對個別出現問題的企業，公安部門已依法介入，涉及商戶可以通過法律途徑維權。

相關字詞﹕深圳市黃金珠寶首飾行業協會秘書長張文揚 受害者 粵寶鑫 黃金珠寶集散地 深圳水貝

