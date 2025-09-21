明報新聞網
中國

中國要聞

小紅書後 微博快手熱搜榜「娛樂化」被罰

【明報專訊】繼小紅書之後，再有內地熱門社交平台因「熱搜榜不良信息」遭處罰。國家網信辦昨公告，新浪微博、短片平台快手未落實信息內容管理主體責任，熱搜榜呈現大量炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，國家網信辦指導北京市網信辦，分別對兩平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

今年正值中國隆重紀念抗戰勝利80周年，社交平台過分炒作明星動態，被視為破壞紀念氛圍。

中國網信網發布的公告中，兩平台「罪狀」有所不同。微博是在熱搜榜單「主榜高位呈現大量」炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，「破壞網絡生態」；快手則是在熱搜榜單「主榜扎堆呈現」炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，「存在泛娛樂化傾向」。

小紅書11日被查處時，網信辦指其在熱搜榜「重點環節頻繁呈現」多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，「破壞網絡生態」。

微博管理員昨稱，網信部門約談並提出整改要求，微博平台對此高度重視，誠懇接受主管部門的批評和處理意見，第一時間成立整改落實工作小組，以最高標準、最嚴要求針對熱搜榜單生態治理問題進行專項整改；微博平台將持續改善、升級微博熱搜算法，不斷強化熱搜榜單的公眾屬性和正確價值導向。

相關字詞﹕網信辦 快手 微博 娛樂化 小紅書

