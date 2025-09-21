明報新聞網
性騷案上訴駁回 武大撤男生記過罰多人

【明報專訊】備受關注的武漢大學圖書館「性騷擾」案再有進展，武大女碩士畢業生楊景媛指控男生肖明瑫隔空性騷擾，武漢中級法院昨駁回上訴，維持不能證明構成性騷擾的原判。武大同日通報，決定撤銷對肖明瑫的記過處分；至於楊景媛被舉報學位論文剽竊，校方稱經全面覆核後，維持其碩士學位。

女方被舉報剽竊 校方：不涉學術不端

事發2023年10月，楊景媛發帖稱同校男生肖明瑫在圖書館桌子對面持續用手隔褲摩擦下體（後來男方解釋是皮炎濕疹發作），指控對方「性騷擾」。肖隨後遭網暴，並被武大以「存在不雅行為」為由記過處分。楊女不滿有關處理，並將肖起訴至法院。法院7月25日一審駁回楊女訴訟後，事件持續在網絡發酵，楊被網民舉報論文造假等。

武大昨通報，楊景媛的學位論文未發現抄襲、主觀造假等學術不端行為，但存在百多處不規範問題，決定維持學位。武大也通報，楊景媛導師郭汝飛、學校黨委學生工作部原部長李某、外國語學院分管本科生教育的副書記劉某，以及學校多個部門被處罰或整改。

武大稱，學校本着充分尊重司法判決的原則，結合調查覆核情况，決定撤銷肖明瑫記過處分。武大近期在圖書館性騷擾案的處理上引起極大爭議，武大黨委書記黃泰岩前日被免職，由中山大學黨委書記朱孔軍接任。

