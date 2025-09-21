華府擬收TikTok投資者費用 據報達數十億美元 特朗普：獲報酬合理

美國總統特朗普19日與中國國家主席習近平通話，兩人批准TikTok美國業務出售的初步框架。特朗普當天稍晚在白宮向記者表示「TikTok交易進展順利」，強調「談判還未完全落幕，但我們會獲得一些回報」。他並稱，鑑於此次交易案的規模，以及美國政府為此所投入的成本與努力，獲得相當程度的報酬實屬合理。

《華爾街日報》引述知情人士報道，雖然最終交易金額以及相關付款機制尚未敲定，但美國政府可獲得的利潤可能高達數十億美元。報道形容對於安排交易來說，這是一筆巨額款項。

紐時：京讓步爭核心議題談判空間

根據正在討論的框架，包括私募股權投資公司銀湖（Silver Lake）和科企甲骨文（Oracle）的一批新投資者，將持有新美國TikTok公司約半數股權。現有投資者將持有約30%的股份，而字節跳動將降至略低於20%，以符合法律規定。

目前尚不清楚北京在TikTok的交易中得到什麼。《紐約時報》19日的報道指出，中國官員一直譴責美國要求出售TikTok的行為「為光天化日之下的搶劫」；現在官方媒體卻稱為「雙贏」。報道指出，北京在TikTok上讓步，讓特朗普獲得象徵性的勝利。作為交換，北京將爭取在關稅、技術和台灣等核心領域獲得更多談判空間。另一方面，與5年前圍繞TikTok的波瀾剛起時相比，TikTok的推薦算法也已經「不那麼新穎」，其重要性已大不如前。