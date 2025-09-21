「中國煙花第一人」 爆破藝術聞名世界

曾任北京奧運國慶晚會煙花設計

蔡國強1957年生於福建泉州，其作品形式多樣，其中以煙花藝術表演最為公眾熟悉，被譽為「中國煙花第一人」。蔡國強曾為多個大型活動擔任煙花設計，包括2008年北京奧運、2022年北京冬奧，新中國成立60周年、70周年慶祝晚會，2001年上海APEC峰會，台北101大樓跨年煙火秀等。

蔡國強熱中以爆破作畫，曾稱「火藥是我這輩子都不會厭倦的情人」。近年也有令人矚目的大型「白天焰火」作品，成為蔡國強標誌性藝術形式，包括2020年在法國夏朗德河的《悲劇的誕生》、2023年在日本福島的《櫻花滿天的日子》等。「白天焰火」是日景煙花系列的煙霧類產品，通過釋放彩色煙霧實現視覺效果。

蔡國強上世紀80年代移居日本，90年代前往美國定居。

