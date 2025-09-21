明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

始祖鳥蔡國強西藏藝術騷「炸山」捱轟 製3000米「升龍」動態煙花景觀 遭斥毁高原生態

【明報專訊】知名戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）前日聯手享譽國際藝術家蔡國強，在西藏燃放大型藝術煙花項目「升龍」，現場進行大規模爆破，形成一條3000米長的彩色「巨龍」伸延向雪山。作品曝光後引爆公眾輿論，網民、專家紛批評破壞高原生態環境，相關話題昨「洗版」微博熱搜榜。始祖鳥、蔡國強的社交帳號刪除相關短片，擁有始祖鳥品牌的亞瑪芬體育暫未回應事件。

蔡謝當地政府「全力支持大鬧天宮」

引發爭議的煙花騷前日傍晚在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉（海拔5500米）舉行，以蔡國強拿手的「白天焰火」形式進行，通過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀。影片顯示場地寬闊，參觀人數眾多，現場多次分批爆破，點燃時發出巨大響聲。蔡國強介紹，「3000米的彩龍從天而降，再蜿蜒到水邊，沿着雪山融水的小溪向遠方奔去」，又感謝當地政府「全力支持我們大鬧天宮」。

稱彩粉可降解 清殘留物翻土修植被

項目團隊表示，表演所用彩色粉均為生物可降解材料，在國際奧委會及歐美日等多地的燃放驗證中，確認其污染物排放符合環保標準；燃放前亦將牧民牲畜轉移至安全距離，通過鹽磚引導鼠兔等小動物離開燃放區；燃放後立即清理殘留物，對草甸、農田進行翻土與植被修復。

「炸山表現出來的無知和傲慢已經到了令人髮指。」中國野生植物保護協會理事、首都師範大學副教授顧壘表示，這是極具侵入性的行為，留下的廢物幾乎不可能清理乾淨；青藏高原生態環境脆弱，即便是「可降解彩色粉」，可能幾年後仍存在；高山草甸只有表面10幾厘米土壤能長植物，「翻土、修復植被」極易發生水土流失，高山草甸一旦被破壞，「自然恢復的時間搞不好比品牌存續還要久」。目前是野生動物準備過冬時期，外界聲光刺激可能使動物受到驚嚇，影響其生活節奏和繁殖周期，「通過鹽磚引導鼠兔離開」的效果有限。

事件在多個社交平台發酵，網民幾乎一面倒批評始祖鳥，並質疑地方當局如何批准項目，更有不少中國網民到始祖鳥Instagram帳號留言。有野生動物攝影師表示，這次表演，與戶外品牌倡導的自然保護理念背道而馳；有戶外運動博主表示，青藏高原低溫、乾旱、缺氧的環境下，微生物活動微弱，降解速度比平原可能慢上幾十倍，城市的「達標」根本不適配高原。

近年受內地中產追捧的始祖鳥品牌，1991年成立於加拿大卑詩省，生產高端戶外運動產品，母公司亞瑪芬體育在2019年被中國企業安踏收購。

當局：活動合規未損生態 毋須環評

《新京報》昨引述江孜縣生態環境局表示，該活動經過備案，手續合規，生態未受破壞，後續將持續觀察；局方又強調，煙花使用環保材料，故毋須進行環境評估，政府最終選址不屬於生態保護區，周圍也無人居住。本報昨天下午致電江孜縣政府辦公室時無人回應。

綜合報道

（熱搜話題）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕安踏 生態環境 西藏 蔡國強 煙花 始祖鳥

上 / 下一篇新聞