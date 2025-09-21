始祖鳥蔡國強西藏藝術騷「炸山」捱轟 製3000米「升龍」動態煙花景觀 遭斥毁高原生態

蔡謝當地政府「全力支持大鬧天宮」

引發爭議的煙花騷前日傍晚在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉（海拔5500米）舉行，以蔡國強拿手的「白天焰火」形式進行，通過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀。影片顯示場地寬闊，參觀人數眾多，現場多次分批爆破，點燃時發出巨大響聲。蔡國強介紹，「3000米的彩龍從天而降，再蜿蜒到水邊，沿着雪山融水的小溪向遠方奔去」，又感謝當地政府「全力支持我們大鬧天宮」。

稱彩粉可降解 清殘留物翻土修植被

項目團隊表示，表演所用彩色粉均為生物可降解材料，在國際奧委會及歐美日等多地的燃放驗證中，確認其污染物排放符合環保標準；燃放前亦將牧民牲畜轉移至安全距離，通過鹽磚引導鼠兔等小動物離開燃放區；燃放後立即清理殘留物，對草甸、農田進行翻土與植被修復。

「炸山表現出來的無知和傲慢已經到了令人髮指。」中國野生植物保護協會理事、首都師範大學副教授顧壘表示，這是極具侵入性的行為，留下的廢物幾乎不可能清理乾淨；青藏高原生態環境脆弱，即便是「可降解彩色粉」，可能幾年後仍存在；高山草甸只有表面10幾厘米土壤能長植物，「翻土、修復植被」極易發生水土流失，高山草甸一旦被破壞，「自然恢復的時間搞不好比品牌存續還要久」。目前是野生動物準備過冬時期，外界聲光刺激可能使動物受到驚嚇，影響其生活節奏和繁殖周期，「通過鹽磚引導鼠兔離開」的效果有限。

事件在多個社交平台發酵，網民幾乎一面倒批評始祖鳥，並質疑地方當局如何批准項目，更有不少中國網民到始祖鳥Instagram帳號留言。有野生動物攝影師表示，這次表演，與戶外品牌倡導的自然保護理念背道而馳；有戶外運動博主表示，青藏高原低溫、乾旱、缺氧的環境下，微生物活動微弱，降解速度比平原可能慢上幾十倍，城市的「達標」根本不適配高原。

近年受內地中產追捧的始祖鳥品牌，1991年成立於加拿大卑詩省，生產高端戶外運動產品，母公司亞瑪芬體育在2019年被中國企業安踏收購。

當局：活動合規未損生態 毋須環評

《新京報》昨引述江孜縣生態環境局表示，該活動經過備案，手續合規，生態未受破壞，後續將持續觀察；局方又強調，煙花使用環保材料，故毋須進行環境評估，政府最終選址不屬於生態保護區，周圍也無人居住。本報昨天下午致電江孜縣政府辦公室時無人回應。

綜合報道

（熱搜話題）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676