通話「務實積極」 習特下月APEC晤 習：樂見TikTok問題達合規方案 特：感謝通過

通話在本港時間晚上8時進行，新華社形容通話「務實、積極、建設性」，中美元首就下階段中美關係穩定發展做出戰略指引。習近平肯定了雙方團隊最近的經貿談判成果，認為有關磋商「體現了平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題」，爭取實現雙贏的結果。他強調，美方應「避免採取單方面貿易限制措施」，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。

「中方在TikTok問題上的立場是清楚的。」習近平指出，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。他希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。新華社引述特朗普表示，美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係；美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題。

特朗普在社交平台Truth Social稱，通話成果頗豐，雙方在TikTok交易、中美貿易、芬太尼、俄烏戰爭等多個議題取得重要進展。特朗普稱同意習近平提出在韓國APEC峰會期間會面，他亦將在明年初訪華，也將邀請習近平在適當時間訪美。美國2026年將主辦二十國集團峰會，外界分析這是習近平訪美時機之一。

特朗普周四接受霍士新聞訪問稱，中美「非常接近」達全面貿易協議，中國「聽起來已經批准了TikTok（相關交易）」。白宮昨稱，特習通話未就TikTok問題達最終協議，但在邁向交易上確有重要進展。

兩國元首亦談及早前的中國抗戰勝利80周年紀念活動。習近平指出，中美在二戰是並肩戰鬥的盟友，中國人民不會忘記美國等反法西斯同盟國向中國抗戰提供的寶貴支持。新華社引述特朗普表示，中國閱兵儀式非常精彩；美方願同中方一道努力維護世界和平。此前，特朗普曾稱中國九三閱兵相當精彩，但「驚詫」習近平未感謝美國援華抗戰。

中國外交部昨宣布，國務院總理李強將於22至26日赴美國紐約出席第80屆聯合國大會一般性辯論，其間還將出席中方主辦的全球發展倡議高級別會議等活動，並同聯合國秘書長及「有關國家」領導人會晤。這是李強任內首次赴美。外交部發言人林劍稱，李強將深入闡釋中國內外政策，以及全球治理倡議等重大理念主張。

字節跳動今凌晨發公告，感謝習近平和特朗普對TikTok的關心，將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國用戶。

