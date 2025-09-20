明報新聞網
北京聞風：白皮書總結治疆經驗 示範地方治理 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】中國官方昨日發布《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書，總計約2.1萬字內容涵蓋中共治疆歷程和6方面成就等。分析人士稱，白皮書系統梳理治疆成就，一方面展示治理成效，突出反恐維穩法治化和經濟發展新質化；另一方面總結現階段有效治疆的成功經驗，為地方治理提供示範。

習赴藏賀成立60年 新疆亦將隆重慶祝

今年是新疆維吾爾自治區成立70周年。8月，國家主席習近平率中央代表團親赴西藏，出席西藏自治區成立60周年慶祝活動，規格創歷史之最。據悉，接下來新疆也會舉行隆重的慶祝活動。兩場大慶突顯中央重視邊疆地方治理。中國社會科學院中國邊疆研究所研究員許建英稱，十八大以來中國治疆治藏成效顯著，積累不少可供轉化的有效經驗。

十八大以來，新時代黨的治疆方略（下稱方略）逐步確立。白皮書提到，方略引領新疆工作在錯綜複雜中守正創新，在矛盾風險中勝利前進，推動新疆各項事業取得歷史成就、發生歷史變革。新疆大學歷史學院教授孟楠說，新疆之變離不開方略指引，並在困難中接力探索有效方法，成功開拓一條治理新路徑。

多着墨法治反恐等 旨緊扣長治久安

白皮書集中梳理安全、民族、法治、經濟、文化和民生領域成績，對反分裂、反恐、反制裁反干涉和民族團結、民主法治着墨較多。許建英稱，如此意在緊扣社會穩定和長治久安這一治疆總目標，強調安全是發展的前提，才會有如今現代化治理的成績。據悉，2024年新疆人民調解案件成功率逾98%；截至去年，新疆各級人大代表中少數民族代表佔比近七成。

受訪學者稱，方略指引中國邊疆治理體系和治理能力現代化收效顯著，法治化和新質化是關鍵。孟楠表示，新疆法治建設幾乎從零起步，如今已形成以憲法為核心，符合新疆社情的地方法規體系，為包括反恐維穩、民族團結在內的安全治理提供法律保障。

新疆資源質優價廉產業促民生 力駁抹黑

在安全穩定的社會環境中，新疆經濟釋放出活力，與安全形成正循環。分析人士稱，新疆棉花、虹鱒魚等質優價廉，成為出口內銷搶手貨。生態農業、冰雪旅遊等新質產業促升民生福祉，帶給新疆社會肉眼可見的變化。實在的變化無法被歪曲，是對抹黑質疑的最好回應。

是次白皮書是對現代化治疆的系統回顧與全面總結，也有為其他地方治理提供借鑑的意味。許建英指出，治疆經驗可複製和推廣，也是對國家治理體系和治理能力現代化經驗的補充。邊疆地區的現代化治理思路是將邊緣轉變為開放前沿，穩定與發展並重互補；未來，新疆更可立足「一帶一路」核心區定位，反哺國家戰略。

文：鍾鳴九

