釋永信女親屬靠官當官 雙雙被查

深圳新聞網報道，相關部門正在全力偵查劉應成的兩宗刑事案件及多名私生子女。調查發現，劉應成的直系女親屬趙××此前通過河南登封市官員牛××的運作，成為登封市某部門的辦公室主任。趙、牛兩人近日已在接受調查。

商業團隊7人協查釋永信案

在近期協助調查的名單裏，還包括少林寺核心企業的3名負責人（分別姓錢、黃、劉），少林酒店原負責人李某，當地崔姓建築商，少林藥局原負責人，寺院日常工作的管理中心客堂負責人，他們都是釋永信商業團隊的重要成員。

少林寺管理處7月27日通報，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正在接受多部門聯合調查。同月28日，中國佛教協會公告，同意註銷釋永信的戒牒。少林寺管理處29日通報，中國佛教協會副秘書長、河南白馬寺方丈釋印樂獲少林僧眾推選出任少林寺住持。

早在2015年11月，少林寺武僧釋延魯等人實名舉報釋永信侵佔少林資產、包養情婦並育有私生女，擁有多輛豪車等，河南調查組當時認定無實據。