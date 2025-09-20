明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

釋永信女親屬靠官當官 雙雙被查

【明報專訊】少林寺原住持釋永信（劉應成）被調查近兩個月，內地媒體昨披露涉案者包括其直系女親屬趙某、幫助趙某當官的登封市官員牛某，以及牽涉少林商業運作的7名相關負責人，已被帶走協助調查。

深圳新聞網報道，相關部門正在全力偵查劉應成的兩宗刑事案件及多名私生子女。調查發現，劉應成的直系女親屬趙××此前通過河南登封市官員牛××的運作，成為登封市某部門的辦公室主任。趙、牛兩人近日已在接受調查。

商業團隊7人協查釋永信案

在近期協助調查的名單裏，還包括少林寺核心企業的3名負責人（分別姓錢、黃、劉），少林酒店原負責人李某，當地崔姓建築商，少林藥局原負責人，寺院日常工作的管理中心客堂負責人，他們都是釋永信商業團隊的重要成員。

少林寺管理處7月27日通報，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正在接受多部門聯合調查。同月28日，中國佛教協會公告，同意註銷釋永信的戒牒。少林寺管理處29日通報，中國佛教協會副秘書長、河南白馬寺方丈釋印樂獲少林僧眾推選出任少林寺住持。

早在2015年11月，少林寺武僧釋延魯等人實名舉報釋永信侵佔少林資產、包養情婦並育有私生女，擁有多輛豪車等，河南調查組當時認定無實據。

相關字詞﹕劉應成 釋永信子女 少林寺 釋永信

上 / 下一篇新聞