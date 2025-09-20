官媒揭鋰企長年倒危廢 青海省府核查 2000畝水域填平 曾避中央調查挖萬噸另埋

公開資料顯示，2016年成立的興華公司股東原為深圳曉舟投資（持股51%）和惠州億緯鋰能（持股49%），今年8月下旬，億緯鋰能公告擬將其持有的興華股權以6億元人民幣價格，轉讓給西藏碩貝德（惠州上市公司碩貝德大股東）。興華公司依託海西州大柴旦（縣級行政區）的鹽湖鹵水資源，設計產能為年產1萬噸高純氯化鋰聯產2.5萬噸精硼酸。氯化鋰是鋰電池重要原料，關乎新能源產業發展戰略。

僅湖鹽土壤掩蓋 危及大柴旦湖

新華社旗下《經濟參考報》引述興華公司內部人士報道，該企業每年產生的大量廢有機溶劑、廢機油、硫酸鋇等各類有害物質，按規定應委託有資質的危廢經營單位處置，但為了節省費用，企業一直在廠區附近簡單填埋。

2022年該公司建設庫房開挖基坑，2023年6月公司新建危廢庫，亦從地下挖出大量刺鼻黑色物。僅2023年危廢庫區域就挖出4000多立方米異樣物質，被直接傾倒在公司圍牆外的小湖，再用大量湖鹽蓋住，這片面積約2000畝的水域如今已基本被廢物填平。2023年2月一段短片顯示，該公司安排挖掘機在空地上挖出多個深坑，未做防滲處理，就將危險廢物直接傾倒到坑中掩埋。

曾奉命整改 「給環保部門做樣子」

2023年底，中央生態環境保護督察組即將督察青海，興華公司被上級部門要求在督察組進駐之前整改，知情者稱興華公司表面上通過第三方處理幾百噸危險廢物，「算是給環保部門做個樣子。」同時，該公司在同年9月18日前後，調動大量施工機械挖掘危險廢物轉移，「連續幹了一天一夜」，運了四五百車次，估算運送總量有上萬噸。

此次挖掘出來的危險廢物和受污染土壤，均被傾倒在離廠區5公里遠的一條7米深、幾百米長的採鹵渠內，然後再覆蓋湖鹽和土壤。今年6月，青海省政府通報中央生態環境保護督察移交問題追責問責情况，針對鹽湖資源開發無序擴張問題，包括大柴旦行委主任袁彬、前大柴旦工委書記孫剛等多人遭處分，不過當時未提及興華公司。

環保人士認為，興華公司新的填埋危險廢物點距大柴旦湖直線僅數公里，勢必增加地下水污染風險，給大柴旦湖埋下生態隱患。大柴旦行委生態環境局長李永超對《經濟參考報》稱，曾發現大柴旦湖附近有些危廢處理不規範的情况，但較輕微，並已整改，沒發現重大違法違規處置行為。