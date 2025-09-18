江天勇長沙失聯 涉法律援助敏感案件

維權網等引述湖南前維權律師文東海稱，江天勇16日前往長沙，為留學生張雅笛的母親提供法律援助，下午4時許在長沙市開福區「時光之塵咖啡」一間分店與張母會面時被3名身分不明者帶走。

據海外社交平台帖文，張雅笛7月回到家鄉長沙探親、7月30日在雲南香格里拉期間突然與外界失聯至今，消息指她可能因涉嫌危害國家安全被當局帶回長沙。張雅笛現年22歲，此前在法國留學，原計劃9月到英國倫敦大學亞非學院攻讀人類學碩士。張雅笛活躍於社交平台，最近一次發帖是7月25日，也曾在法國參加針對中國政府的抗議活動。

江天勇、文東海等人此前已被吊銷律師執照，按照內地規定，要獲委託為訴訟代理人，必須是當事人的近親屬或者工作人員，或者是當事人所在社區、單位以及有關社會團體推薦的公民。

張展涉尋釁案周五開庭

另據海外某人權組織人員王劍虹16日在社交平台X的帖文，內地公民記者張展涉嫌尋釁滋事案將於周五（19日）在上海市浦東新區法院一審開庭。張展曾因直擊湖北武漢2020年新冠疫情被判囚，今年5月刑滿獲釋，8月再次因涉嫌尋釁滋事被捕。

