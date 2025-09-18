明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

江天勇長沙失聯 涉法律援助敏感案件

【明報專訊】內地知名法律界人士江天勇前天（16日）下午在湖南長沙被帶走調查，外界認為涉及一宗法律援助案件。民運人士周鋒鎖昨日發帖稱，江天勇在接受調查後已獲釋，由於沒有手機而無法及時與外界聯絡。

維權網等引述湖南前維權律師文東海稱，江天勇16日前往長沙，為留學生張雅笛的母親提供法律援助，下午4時許在長沙市開福區「時光之塵咖啡」一間分店與張母會面時被3名身分不明者帶走。

據海外社交平台帖文，張雅笛7月回到家鄉長沙探親、7月30日在雲南香格里拉期間突然與外界失聯至今，消息指她可能因涉嫌危害國家安全被當局帶回長沙。張雅笛現年22歲，此前在法國留學，原計劃9月到英國倫敦大學亞非學院攻讀人類學碩士。張雅笛活躍於社交平台，最近一次發帖是7月25日，也曾在法國參加針對中國政府的抗議活動。

江天勇、文東海等人此前已被吊銷律師執照，按照內地規定，要獲委託為訴訟代理人，必須是當事人的近親屬或者工作人員，或者是當事人所在社區、單位以及有關社會團體推薦的公民。

張展涉尋釁案周五開庭

另據海外某人權組織人員王劍虹16日在社交平台X的帖文，內地公民記者張展涉嫌尋釁滋事案將於周五（19日）在上海市浦東新區法院一審開庭。張展曾因直擊湖北武漢2020年新冠疫情被判囚，今年5月刑滿獲釋，8月再次因涉嫌尋釁滋事被捕。

（綜合報道）

相關字詞﹕江天勇 709律師 張展 尋釁滋事 危害國家安全

上 / 下一篇新聞