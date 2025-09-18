「9·18」公映《731》 在華日僑憂增仇日情緒

據新華社，《731》昨天在黑龍江哈爾濱舉行全球首映式。

預售破億 宣傳籲「勿忘國恥」

電影以平民視角展開敘事，導演趙林山強調，攝製團隊參考大量真實史料，希望通過藝術形式傳遞歷史責任，凝聚和平力量。各地多間戲院今日將《731》首場放映時間定在上午9時18分，有戲院職員表示，儘管影片9時就可以放映，但9時18分更有意義，特意安排「警鐘長鳴」特殊場次。除「警鐘長鳴」，還有戲院打出「銘記歷史」「勿忘國恥」「吾輩自強」等標語宣傳。《731》在網上預售額已突破億元人民幣，是春節檔後首部預售票房破億的電影。

有日本人稱曾因身分被挑釁

共同社昨日引述一名住在深圳的50多歲日籍男性稱，「很擔心會出現受電影影響，誤以為在反日的名義下做什麼都可以的人」。另一名住在深圳的日本男子表示，「為了保護家人，只能言行更加謹慎」。有日企員工表示，曾被人發現是日本人後遭對方尋釁，擔心當下社會就業不景氣影響治安。

日童去年遇刺 事發學校今停課

深圳日本學童遇刺一周年，事發的深圳日本人學校今天停課，上海日本人學校改為網課，各地日本人學校均加強安保。報道稱，深圳日本人學校正努力爭取獲得日本大阪教育大學設立的「學校安全對策制度認證」；該認證相當嚴格，在日本以外暫未有學校獲得認證。廣州日本人學校自4月開學以來，組織學生進行了5次針對可疑人物及突發災害的演練。內地警方也增强了日本人學校周邊的警力部署。不過該報道目前在共同社網站下架。