評價中餐「癲」惹議 溫網冠軍致歉 稱「滿分10分值2分」 網民批不尊重文化

據中新網報道，2025年「比利·簡·金盃」（Billie Jean King Cup）女子網球團體賽總決賽16日在深圳開打。代表美國出戰的泰萊唐辛獲安排入住官方指定酒店，但她對自助餐提供的菜品感到「震驚」（shocked）。泰萊唐辛形容乾鍋牛蛙「有毒」、「吃了會生瘡」，串燒鷄雜是「將一堆器官擺在外面」，並驚呼「人們居然吃這些」。泰萊唐辛還列舉了花膠燒甲魚、小龍蝦、海參等海鮮，表示上述菜式「值2分（滿分10分）」，餐廳裏「唯一吃下的東西」是麵。

美網民：甲魚牛蛙在美亦常見

中外網民批評泰萊唐辛的影片是對中國文化的不尊重，缺乏教養和見識。不少美國網民指出，甲魚、牛蛙等食物在美國也很常見。「美國網球選手公開侮辱中國菜」在內地也登上微博熱搜。有網民留言稱「你可以不吃，但不需要貶低我們的食物」。

泰萊唐辛周一抵達深圳後曾發帖稱，「為什麽不在新的地方嘗試新的事物呢？」引發網民嘲諷。泰萊唐辛上月在美網女單擊敗拉脫維亞球手奧斯達賓高（Jelena Ostapenko）後，也曾被對手批評「沒有教養」。

道歉稱「在華收獲美好體驗」

事件發酵後，泰萊唐辛隨即發片道歉，並刪除了此前的點評影片。泰萊唐辛表示，作為一名職業網球手，非常幸運能夠周遊列國、體驗不同文化，這次來中國參賽也收獲了美好的體驗，身邊的人們都很友善。泰萊唐辛說，早前的言論未能體現出這份溫暖，對此真心道歉，未來將保持更負責任的態度。