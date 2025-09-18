明報新聞網
中國

中國要聞

特朗普簽行政令 TikTok延長死線

【明報專訊】美國總統特朗普周二（16日）簽署行政令，第四次延長對TikTok的禁令執行寬限期至12月16日。消息人士稱，協議內容雙方4月已大致擬定。中方表示，將依法審批TikTok所涉及的技術出口。

路透：協議內容4月已擬定

路透社引述知情人士透露，協議內容雙方4月已經大致擬定，將允許TikTok繼續在美國營運，並將其美國資產從中國字節跳動轉移給美國所有者。然而在特朗普宣布對中國商品加徵高額關稅後，中方表示將暫緩批准。協議的大致條款預計將保持不變，消息人士也說，最終協議細節尚未可知，仍有可能出現變動。另外，兩名消息人士指出，在新協議下，TikTok美國業務或許仍可使用字節跳動的演算法，因為中國本周已表示將依照法律審查此類技術出口。

一名熟悉內情的人士透露，TikTok準備為美國用戶推出一款獨立應用程式，預計將採用與TikTok全球版本不同的演算法與資料系統，相關技術工作已接近完成。這名消息人士補充說，任何計劃都將取決於中美拍板的最終協議。

中方：依法審批技術出口

《人民日報》「鐘聲」昨發表文章稱，以合作方式妥善解決TikTok問題是本輪中美會談取得的積極進展。中方將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。

文章同時強調，經過一系列經貿磋商之後，美方單方面對中國採取經貿限制措施的錯誤做法並沒有停止。美方不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手愈伸愈長，這種單邊霸凌行徑違反國際法和國際關係基本準則，中方在會談中向美方提出嚴正關切。如果美方實質性侵害中方利益，中方有豐富的手段和工具進行反制。

相關字詞﹕行政令 甲骨文 中美角力 特朗普

