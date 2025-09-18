香山論壇中美聚焦台海 華學者盼美支持和平統一

在昨晚的歡迎晚宴上，中央軍委副主席張又俠致詞說，堅持和平發展，是以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業的鮮明特徵和必然選擇，中國軍隊願繼續和各方一道，深化拓展各領域、各層級軍事交流合作。中國國防部長董軍昨日在京分別會見來華出席論壇的馬來西亞國防部長哈立德、柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈、緬甸國防部長貌貌埃等。

稱台灣問題中美交戰唯一可能

中央社報道，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯昨在「大國正確相處之道」為題的論壇活動上表示，台灣問題是中美兩國可能會陷入戰爭的唯一情况。中國對台立場是統一，美國的重點是和平解決，若美國支持和平統一，將幫助兩國實現和平共處。他稱美國總統特朗普今年年底可能訪華時，若公開支持中國和平統一，將會是非常大的突破。

美國前國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）說，不管是南海還是「其他地區」的具體問題，都是美中兩國想建設和平共處的領域，希望這些問題不會變成未來的危機，可以找到其他的路徑。對於西方智庫指解放軍將在2027年攻打台灣，他稱2027年不像很多人說得那麼重要，中方是否會動武，更多是取決於當時情勢，而非時間表。

美駐華武官出席 規格遜以往

官方公布的信息顯示，美方今年由駐華使館武官Tuan Nguyen率領代表團出席香山論壇。中央社指規格不如以往。中國國防部此前介紹，本屆論壇吸引了100餘國、地區和國際組織官方代表團參加，其中包括40餘名部級和軍隊總長級以上代表，以及聯合國副秘書長、東盟秘書長等國際機構代表。論壇緊扣世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年這一重要歷史節點，倡導國際社會共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果。深入踐行全球安全倡議、全球治理倡議，推動構建人類命運共同體。