韓外長抵京晤王毅 邀習近平訪韓 中方暫無明確答覆 韓媒：10月APEC習或出席

王毅：中韓應增交流避誤判

這是趙顯就任後首次訪華，也是兩國自韓國新政府成立後首次舉行雙邊外長會。此前，韓國前外長趙兌烈於去年5月訪華。按以往慣例，此次應由中方回訪，韓聯社稱，但考慮到趙顯履新不久，韓方認為兩國外長互訪交流不必拘泥於先後順序。

據中國外交部網站，王毅在會晤時表示，韓國李在明總統就任以來，兩國元首通電話，就推動中韓戰略合作伙伴關係向更高水平邁進達成重要共識。中韓兩國應當堅守建交初心，堅定睦鄰友好的方向，堅持互利共贏目標，做名副其實的戰略合作伙伴。

王毅強調，中韓是搬不走的鄰居。中國古語說，「萬物並育而不相害，道並行而不相悖」。兩國關係發展歷程表明，睦鄰友好、求同存異、聚焦合作是正確的選擇。中方對韓政策保持穩定性和連續性，希望雙方以誠相待，夯實互信，深化合作，實現共贏，同時妥處敏感問題。中韓都是經濟全球化的受益者，在當今單邊霸凌橫行的形勢下，應當共同反對貿易保護主義，維護國際自由貿易體系。

趙顯表示，韓方珍視雙邊關係改善勢頭，尊重一個中國立場，期待同中方加強雙、多邊溝通協調，共同維護地區和平與穩定。

趙顯：韓珍視關係改善勢頭

韓聯社昨引述趙顯說，APEC峰會今年在韓國舉行，明年將在中國舉行，連續兩年在東北亞地區舉行，意義深遠。希望習近平主席以下月APEC第三十二次領導人非正式會議為契機訪問韓國，推動韓中關係進一步發展。

目前，中方暫未就習近平會否訪韓及出席APEC會議披露消息。中國外交部昨日指，雙方同意相互協調和支持接續辦好今明兩年亞太經合組織領導人非正式會議。美媒此前報道，習近平和美國總統特朗普或將在APEC會議期間會晤。韓聯社稱，雖然中方尚未就習近平赴韓作出明確答覆，但習近平訪韓出席APEC活動的可能性較大。

會晤時王毅還提到，韓國海警李在錫（音）在營救一名受困中國老人的過程中不幸殉職，今年6月中國湖南張家界司機肖波用生命守護了10餘名韓國乘客的安全。中韓之間還有許多這樣的感人的故事，挖掘兩國人民之間的友好故事，可以提升兩國民眾相互理解和友好感情。

韓國濟州特別自治道政府前天舉行儀式，向5月營救遇險濟州漁民的4名中國海警授予「榮譽道民」稱號。上周四，中國駐韓大使館對在仁川為救助被困中國公民犧牲的海警李在錫表示哀悼。

