19條促消費 引進國外賽事擴單方免簽

【明報專訊】商務部等9個部門昨發布「關於擴大服務消費的若干政策措施」（下稱「措施」），提出5方面共19條舉措，包括放寬中高端醫療、休閒度假等領域市場准入，培育面向國際的醫療、會展等市場；鼓勵引進國外優秀體育賽事，支持地方舉辦大眾體育賽事；有序擴大單方面免簽國家範圍，吸引更多境外人員入境消費等。

「措施」由商務部、國家發改委、 教育部、工信部、財政部、人社部、文旅部、國家衛健委、人民銀行共9個部門聯手發布。國新辦今天下午將為措施舉行記者會說明並答問。

據中國政府網消息，「措施」要求因地制宜延長熱門文博場館、景區營業時間，改善預約方式，鼓勵推行免預約；鼓勵引進國外優秀體育賽事，支持地方舉辦大眾體育賽事，打造一批具有較高知名度的精品賽事、職業聯賽以及具有自主知識產權的體育競賽表演品牌；支持有條件的幼兒園招收2至3歲幼兒，鼓勵用人單位提供託育服務。

探索學校「春秋假」增出行

「措施」還提出改善學生假期安排，完善配套政策。在放假總天數不變的情况下，鼓勵有條件的地方結合氣候條件、生產安排、職工帶薪休假制度落實等因素，調整每學年的教學和放假時間，探索設置中小學「春秋假」，相應縮短寒暑假時間，增加旅遊出行等服務消費時間。

擴大開放方面，文件提及放寬中高端醫療、休閒度假等領域市場准入，減少限制性措施，吸引更多外商投資、民營資本進入，增加優質服務供給。並通過擴大免簽國家範圍，改善外國人通訊、住宿、支付等便利化措施，推出適合外國人特色旅遊線路等措施吸引入境消費。

