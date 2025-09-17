黃岩島菲船衝撞 華海警射水驅趕

中國海警局新聞發言人甘羽表示，中方執法期間，菲3014號公務船以不專業、危險方式，故意衝撞中方海警船。甘羽強調，「菲方蓄意侵權挑釁行徑性質惡劣，發生擦碰的責任完全在菲方」，菲3014號公務船的做法危及中方船舶和人員安全，中國海警現場操作專業規範、正當合法；中國海警將依法在黃岩島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國海警發布的短片顯示，多艘小型菲船當時在附近海域，其中，菲3014號公務船迎着水柱，撞向中方海警船船舷，導致海警船部分甲板欄杆受損。另一個鏡頭可見，3014號船駕駛艙一塊窗玻璃脫離，兩名人員離開駕駛室，其中一人向中方揮動白色毛巾，疑似請求停止射水炮。

菲稱支援漁民遭攻擊 一人傷

法新社報道，菲律賓海警隊發言人表示，菲漁業與水產資源局的一艘漁船支援船當時正執行對漁民運送補給品任務，遭中國海警船以水炮攻擊，造成船舶受損、一人耳部被玻璃割傷。該發言人表示：「這次具侵略性行徑持續約29分鐘，導致駕駛台後方窗戶玻璃破裂，以及船長艙隔間受損等重大毀損。」

針對事件，中國外交部發言人林劍昨說，事實再次證明，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，敦促菲方立即停止侵權挑釁，不要挑戰中方維護自身合法權益的堅定決心。

而在南海局勢緊張之際，路透社報道，英國已正式表達與菲律賓討論簽署「軍隊互訪協定」（VFA）的意願，允許兩國在對方領土部署部隊，以利兩軍合作。菲律賓國防部稱，雙方也就區域安全情勢交換意見，包括南海的最新發展。