華索TikTok「補償」 美未允撤關稅 特朗普：已達協議允續營運 美多大企想收購

貝森特：同意未來不採某些行動

美國總統特朗普周二表示，美中已達成協議，將允許TikTok在美繼續營運，並將其美國資產從中國字節跳動轉移給美國所有者，「我們有一群非常大的公司想要收購它」，但他未提供更多細節。

國家主席習近平與特朗普預料在周五（19日）通話後敲定有關協議。據路透社，美國財政部長貝森特15日在馬德里透露，中方團隊今次帶來一長串關於TikTok協議的「補償」要求，包括要求撤銷美國最新加徵關稅、過往的關稅以及美國的科技出口管制。他指，中方提出的一些「程序性」要求已獲得滿足。

美：不達協議無特習會

貝森特補充說，第五輪中美經貿會談可能在11月10日關稅休戰期限到期前舉行，並且有可能再次延長90天；兩國領導人是否會晤，將由他們在周五的通話中討論。一名熟悉談判的消息人士稱，美方告知中方，如果在馬德里未能達成TikTok協議，特朗普和習近平下個月底在韓國亞太經合組織（APEC）會晤的計劃將無法實現，特朗普對中國的國事訪問也會告吹。

新華社報道，中美經貿中方牽頭人何立峰在15日談判結束後表示，中方維護自身正當權益的決心堅定不移，將堅決維護國家利益和海外中資企業的合法權益。對於TikTok問題，中方將依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重中國海外企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，與合作方開展平等商業談判。他呼籲美方與中方相向而行，盡快取消有關對華限制措施。

何立峰促撤對華限制

在中方代表團會後記者會上，中國國家網信辦副主任王京濤指出，中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。他表示，希望美方能夠按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中國企業在美持續營運提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述知情人士稱，TikTok交易將涉及多間公司，美國科技公司甲骨文（Oracle）或是能讓TikTok在美國繼續營運的企業財團成員之一。中國外交部發言人林劍昨主持例行記者會時，未直接回應中美元首通話消息時，僅表示「元首外交對中美關係發揮着不可替代的戰略引領作用」。

綜合報道

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676