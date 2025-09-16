明報新聞網
中國

中國新聞

西貝就預製菜致歉 京市監局：關注事件

【明報專訊】陷「預製菜」爭議的內地連鎖餐飲集團西貝昨（15日）發布致歉信，表示將「盡可能把中央廚房前置加工工藝改到門店現場加工」，下月1日前會陸續完成有關調整，並稱「顧客虐我千百遍，我待顧客如初戀」。最先發帖指西貝「全是預製菜」挑起爭端的網紅羅永浩昨回應，「顧客虐你什麼了？顧客都被你們打成網絡黑社會了，誰虐誰呢？」羅又喊話西貝創辦人賈國龍在網上直播公開對話。

下月盡量現做 涵兒童餐牛肉餅等

西貝官方微博在致歉信稱，西貝對給顧客帶來困擾和擔憂致歉，強調公司嚴遵國家相關法律法規，西貝全體員工已積極行動，就顧客關心問題逐一改善。西貝表示，下月1日前將完成對中央廚房「前置等加工環節」的門店化整改，並推行「打明牌、透明化經營」。有關整改包括西貝所有使用大豆油烹調的菜品，改用非轉基因大豆油，兒童餐牛肉餅改為門店即製牛肉餅等9項。

就顧客關心的保質期問題，致歉信提及，西貝正與上游供應商積極溝通，在保證食品安全和庫存周轉的前提下，盡量縮短保質期。

創辦人轟「黑社會」 羅永浩促公開對話

在致歉信發布前一天，網絡信息顯示，賈國龍在一個微信群發言稱，對與羅永浩的紛爭，「我應對方式有錯，改。做飯的圍着吃飯的轉，你說咋好就咋辦」。賈亦批評羅是「網絡黑嘴」、「網絡黑社會」。

羅永浩昨下午再提出一連串質疑，「百分之百沒有預製菜的虛假承諾呢？」「拿預製菜假裝不是預製菜帶來的稅率差異呢，要不要給公眾攤開講講？」「10月1號開始替換，所以你10月1號前還要繼續賣是嗎？」

羅永浩昨向賈國龍喊話，稱兩人總是「我說幾句，你說幾句，容易各說各話」，「媒體轉來轉去也容易出現信息偏差」。他建議兩人找個大網絡平台直播，當面公平公正冷靜理性對話，「相信這也能澄清西貝的真相，並且對中國預製菜產業和餐飲行業的健康發展做一些貢獻」。

北京市市場監督管理局昨表示，已關注到西貝預製菜爭議相關信息，正進一步了解情况。西貝總公司為內蒙古西貝餐飲集團，其第一大股東為北京西貝公司。

