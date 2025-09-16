明報新聞網
中國

中國要聞

記始皇尋長生藥 青海秦石刻獲證真品

【明報專訊】國家文物局昨召開記者會表示，此前引發關注與討論的青海省扎陵湖北岸石刻，經研究認定為秦代摩崖石刻，定名「尕日塘秦刻石」。

「尕日塘秦刻石」位於青海果洛州瑪多縣卓讓村扎陵湖北岸，海拔4300米。新華社報道，國家文物局安排中國文化遺產研究院、青海省文物考古研究院組建工作專班，調集石質文物保護、秦漢考古、古文字學和書法篆刻等領域專業人士集中科研，判定是中國目前已知唯一存於原址、海拔最高的秦代刻石，矗立河源，補史之缺，具有重要歷史、藝術和科學價值。

當局稱補歷史空缺 辛德勇促公開報告

就石刻認定過程，國家文物局文物古蹟司長鄧超解釋，經礦物和金屬元素分析，排除利用現代合金工具鑿刻的可能；刻痕和刻石表面均經歷長期風化，排除近期新刻的可能。不過就黃河源頭、「昆侖」的古代地理位置概念是否與已知史料相左，專家僅稱刻石所處區域應屬古代人類活動區域，並非人迹罕至。

國家文物局指導青海省文物行政部門，將「尕日塘秦刻石」核定公布為縣級文物保護單位，劃定保護範圍及建設控制地帶，視同全國重點文物保護單位保護管理。

該石刻今年6月初引發公眾關注。當時中國社科院考古研究所介紹，該37字石刻鐫刻字體為秦小篆，內容大意為「秦始皇廿六年，皇帝派遣五大夫翳率領一些方士，乘車前往昆侖山採摘長生不老藥。他們於該年三月己卯日到達此地（黃河源頭的扎陵湖畔），再前行約一百五十里（到達此行的終點）」；並稱有關發現證實秦始皇曾遣方士向昆侖山尋訪長生不老藥，昆侖山系、黃河源區至少在秦統一中國之際，已被視為「中華民族的神山」、「母親河源」。

當時，北京大學歷史學系教授辛德勇等人質疑為偽刻。辛昨在個人微信公眾號表示，「強烈要求國家文物局公布鑑定報告和鑑定專家」，理由是「這是重大學術問題， 學術界有權知道」。

