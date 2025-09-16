明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

柯文哲准原金額保釋 檢方：研再抗告否

【明報專訊】民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，上周以約1800萬港元巨額交保後，遭檢方抗告，法院昨（15日）重新召開羈押庭。柯文哲出庭時稱他希望「寧做曼德拉、不做伍子胥」，並表示人民面對司法機器渺小無力。柯當天獲維持原金額交保，不過台北地檢署表示會再研議是否抗告。

柯文哲上周一（8日）以7000萬元（新台幣，下同）交保後，台北地檢署隨即於上周二提出抗告，台灣高等法院上周五撤銷原交保裁定，發回台北地院更裁。北院昨重新召開羈押庭，綜合台媒報道，柯文哲在庭上提到羈押期間父親過世，他不喜歡恨人但心中難過，自言「寧願成為曼德拉而非伍子胥」。

柯文哲表示，羈押一年只有交保一個禮拜，抱怨手機被沒收如與世隔絕，彷彿活在「社會的荒島」。京華城案證人眾多，民眾黨中央黨部更有一半都是證人，使他不知該如何是好，並批評檢方手段太惡劣。

「寧做曼德拉 不做伍子胥」

主任檢察官林俊廷回應，檢方並非要將柯文哲「關到死」，交保後發現他接觸具證人身分的民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞，違反規定。關於柯的facebook帳號不斷發文，其辯護人解釋柯本人無從管轄，對此檢察官表示尊重。庭訊兩個小時結束，柯還押候審室，並獲法官特別「禮遇」指示不用上手銬。

合議庭評議後，晚間6時半裁定柯文哲維持原交保金裁定交保。不久前以3000萬元交保的台北市議員應曉薇，同樣獲維持原裁定。合議庭認為，檢察官主張二人不得接觸同案被告及尚未詰問的證人，也不得騷擾起訴書證據清單所載證人，但因證據清單所列證人數量甚多，一概予以限制接觸，恐怕過度限制被告一般行為自由。

柯文哲昨晚間7時5分步出法院，面對媒體提問未發言，在法院外沿路頻頻與民眾黨支持者「小草」揮手、握手，之後搭上車離去。柯離開法院約半小時，台北地檢署表示，「等收到裁定書後研議是否抗告」。

上 / 下一篇新聞