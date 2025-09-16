柯文哲准原金額保釋 檢方：研再抗告否

柯文哲上周一（8日）以7000萬元（新台幣，下同）交保後，台北地檢署隨即於上周二提出抗告，台灣高等法院上周五撤銷原交保裁定，發回台北地院更裁。北院昨重新召開羈押庭，綜合台媒報道，柯文哲在庭上提到羈押期間父親過世，他不喜歡恨人但心中難過，自言「寧願成為曼德拉而非伍子胥」。

柯文哲表示，羈押一年只有交保一個禮拜，抱怨手機被沒收如與世隔絕，彷彿活在「社會的荒島」。京華城案證人眾多，民眾黨中央黨部更有一半都是證人，使他不知該如何是好，並批評檢方手段太惡劣。

「寧做曼德拉 不做伍子胥」

主任檢察官林俊廷回應，檢方並非要將柯文哲「關到死」，交保後發現他接觸具證人身分的民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞，違反規定。關於柯的facebook帳號不斷發文，其辯護人解釋柯本人無從管轄，對此檢察官表示尊重。庭訊兩個小時結束，柯還押候審室，並獲法官特別「禮遇」指示不用上手銬。

合議庭評議後，晚間6時半裁定柯文哲維持原交保金裁定交保。不久前以3000萬元交保的台北市議員應曉薇，同樣獲維持原裁定。合議庭認為，檢察官主張二人不得接觸同案被告及尚未詰問的證人，也不得騷擾起訴書證據清單所載證人，但因證據清單所列證人數量甚多，一概予以限制接觸，恐怕過度限制被告一般行為自由。

柯文哲昨晚間7時5分步出法院，面對媒體提問未發言，在法院外沿路頻頻與民眾黨支持者「小草」揮手、握手，之後搭上車離去。柯離開法院約半小時，台北地檢署表示，「等收到裁定書後研議是否抗告」。