中國

中國要聞

中美貿談達框架 習特周五通話敲定 TikTok或轉美國控制 李成鋼：尊重企業意願商業談判

【明報專訊】中美此輪周日至周三（14至17日）在西班牙舉行的經貿會談，正聚焦周三到期的TikTok分拆期限。中方周一表示，雙方就以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成基本框架共識，強調不會犧牲原則尋求協議。美國官員稱，中方同意只要美方在關稅與科技限制上讓步，就同意將TikTok轉為美國控制所有，該協議「將在美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五的通話中確認」。

明報記者

華稱不會犧牲原則 美：技術細節有進展

新華社昨晚報道，正在馬德里參與會談的中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說，過去兩天，中美雙方在相互尊重、平等協商的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行坦誠、深入、建設性的溝通。

李成鋼說，關於TikTok問題，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議；中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規展開技術出口審批；同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，展開平等商業談判。

特朗普周二在其社交平台Truth Social發文表示，中美正在西班牙舉行的經貿磋商進行得「非常好」，雙方還就「一間公司」達成協議，這間公司「美國年輕人非常想拯救」。他還表示，周五（19日）將與習近平通話，兩國關係非常牢固。外界認為，特朗普所指公司明顯是「不賣就禁」寬限即將到期的TikTok。

路透社報道，在馬德里參與貿談的美國財長貝森特亦確認，美中領導人將於周五通話，他稱美中已就TikTok協議的框架達成共識。「中國同行提出了非常強硬的要求，我們會盡量看看是否能找到交集。」貝森特強調，雙方在技術細節已有進展。

談TikTok 美高官：與關稅科技限制掛鈎

美國貿易代表格里爾稱，已把包括關稅在內、更廣泛問題的談判延後至周五兩國領導人通話時進行。他表示，若對話進展良好，美國可能會進一步暫緩關稅。

美國一名高級官員表示，若中國不放棄在TikTok分拆談判中提出的關稅與科技讓步要求，美國將繼續推動禁止這款應用程式。貝森特和格里爾表示，中國希望美國在貿易和技術方面做出讓步，以換取同意從TikTok撤資。

會談還討論美國要求盟國就中國購買俄羅斯石油加徵100%關稅。中國商務部昨指摘這是典型的單邊霸凌和經濟脅迫行徑，中方堅決反對。

（中美角力）

