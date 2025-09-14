明報新聞網
中國

中國新聞

場邊聊樊振東「窘况」遭泄 邱黨斥侵隱私 料直播收音被翻錄流傳 央視撤訓練場影片

【明報專訊】世界乒乓球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽近日舉行，中國男乒主教練王皓和德國隊華裔男單選手邱黨在訓練場邊討論前男乒「一哥」樊振東在德國比賽、生活近况，包括隻身住球館小房間，比賽初期未適應，王皓還點評樊振東贏波是對手比較一般等。有關閒聊錄音隨後在社交平台流傳，引起爭議，邱黨昨發聲明譴責私人對話被錄音並公開是對私隱的公然侵犯。

內地體壇人士指出，有關聊天並非被偷錄，而是央視收音後，觀眾錄下電視音。《三湘都市報》報道，邱黨的譴責聲明發出後，央視下架了所有的訓練場回放影片。

據社交平台流傳的影片，王皓向邱黨打聽樊振東在德近况，以及德國國家隊的參賽計劃、教練人事變動等。邱黨透露，樊振東目前一個人住在乒乓球館裏的小房間，日常訓練、生活由俱樂部隊友弗朗西斯卡陪同。王皓嘗試了解樊振東參加德甲聯賽、歐冠聯賽的情况，邱黨對這些歐洲乒乓球職業賽事進行了介紹，還表示樊振東帶旺了當地球市，現場觀衆人數激增。

隻身赴德未適應 獨住小房間

今年退出WTT的樊振東隻身赴德國，當地時間8月31日首次代表德甲俱樂部薩爾布呂肯（FC Saarbruecken TT）上陣爆冷輸波，王皓與邱黨也有討論此事，認為樊振東暫未適應當地球手打法。

輿論除了質疑王、邱二人「背後講閒話」，還熱議王皓與樊振東在國家隊合作多年，但要透過第三方探聽樊振東近况，顯示出王皓與樊振東已有一段時間沒交流。有人則不滿王皓對樊振東後來贏波「不以為然」的態度。也有球迷認為，事件側面反映中國乒圈複雜關係。全運會在即，代表上海隊的樊振東將是代表北京隊的「國乒一哥」王楚欽最大對手，而王皓與王楚欽「師徒情深」。

邱黨昨發文稱對此事件感到憤怒，「我絕不容忍任何對我個人生活或職業信任的侵犯」，他認為運動員和教練需要一個安全的環境，能夠坦誠交流，「尊重、隱私與公平，是賽場內外不可妥協的底線」。

王皓以及央視、WTT暫未就事件表態。WTT規定，大會保留拍攝選手現場訓練的權利，並可能分發給轉播商。有球迷批評WTT將體育賽事打造成真人騷，認為邱黨的批評對象應該是WTT和央視。

相關字詞﹕全運會 國家隊 樊振東 乒乓球 飯圈

