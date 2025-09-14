場邊聊樊振東「窘况」遭泄 邱黨斥侵隱私 料直播收音被翻錄流傳 央視撤訓練場影片

內地體壇人士指出，有關聊天並非被偷錄，而是央視收音後，觀眾錄下電視音。《三湘都市報》報道，邱黨的譴責聲明發出後，央視下架了所有的訓練場回放影片。

據社交平台流傳的影片，王皓向邱黨打聽樊振東在德近况，以及德國國家隊的參賽計劃、教練人事變動等。邱黨透露，樊振東目前一個人住在乒乓球館裏的小房間，日常訓練、生活由俱樂部隊友弗朗西斯卡陪同。王皓嘗試了解樊振東參加德甲聯賽、歐冠聯賽的情况，邱黨對這些歐洲乒乓球職業賽事進行了介紹，還表示樊振東帶旺了當地球市，現場觀衆人數激增。

隻身赴德未適應 獨住小房間

今年退出WTT的樊振東隻身赴德國，當地時間8月31日首次代表德甲俱樂部薩爾布呂肯（FC Saarbruecken TT）上陣爆冷輸波，王皓與邱黨也有討論此事，認為樊振東暫未適應當地球手打法。

輿論除了質疑王、邱二人「背後講閒話」，還熱議王皓與樊振東在國家隊合作多年，但要透過第三方探聽樊振東近况，顯示出王皓與樊振東已有一段時間沒交流。有人則不滿王皓對樊振東後來贏波「不以為然」的態度。也有球迷認為，事件側面反映中國乒圈複雜關係。全運會在即，代表上海隊的樊振東將是代表北京隊的「國乒一哥」王楚欽最大對手，而王皓與王楚欽「師徒情深」。

邱黨昨發文稱對此事件感到憤怒，「我絕不容忍任何對我個人生活或職業信任的侵犯」，他認為運動員和教練需要一個安全的環境，能夠坦誠交流，「尊重、隱私與公平，是賽場內外不可妥協的底線」。

王皓以及央視、WTT暫未就事件表態。WTT規定，大會保留拍攝選手現場訓練的權利，並可能分發給轉播商。有球迷批評WTT將體育賽事打造成真人騷，認為邱黨的批評對象應該是WTT和央視。