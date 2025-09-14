明報新聞網
貿談前美制裁23華企 中方質疑動機

【明報專訊】美國商務部9月12日宣布將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中國商務部新聞發言人昨日表示，中美雙方14日起將在西班牙舉行經貿會談，美方此時對中國企業實施制裁，質疑美方動機。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓；中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

最新32間被美列入貿易限制清單的實體有23間來自中國。其中，吉姆西半導體科技(無錫)股份有限公司和吉存半導體科技(上海)有限公司被指協助中芯北方集成電路製造(北京)有限公司和中芯國際集成電路製造(北京)有限公司採購美國設備；另外，從事高性能計算晶片生產的上海復旦微電子集團股份有限公司及其兩岸三地和新加坡的關聯公司也被列入實體清單。

國務院副總理何立峰14日至17日將率團赴西班牙與美國財長貝森特等人舉行會談，中方將聚焦美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。

商務部：對美產晶片作反傾銷調查

商務部昨質疑美方在貿談前的新制裁舉措動機，批評美方泛化國家安全、濫用出口管制，對半導體、生物科技、航空航天、商貿物流等領域多家中國實體實施制裁，中方對此堅決反對。商務部還宣布，對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷調查，以及就美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視調查。

