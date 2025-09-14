王毅訪斯洛文尼亞 強調華不另起爐灶

稱當前亂局 中歐更應做朋友

王毅在盧布爾雅那（Ljubljana）與斯洛文尼亞副總理兼外長法永會談後共同會見記者時說，雙方的會談全面深入，取得廣泛共識。

他說，當前國際局勢變亂交織，衝突不斷，中歐更應當做朋友而不是對手，更應當合作而不是對抗。王毅強調，戰爭解決不了問題、制裁只會使問題更複雜。「中方不參與、不策劃戰爭，我們做的就是勸和促談，通過對話推動政治解決熱點問題。」

王毅當天會見斯洛文尼亞總理戈洛布時提到，中國作為負責任大國和安理會常任理事國，是維護世界和平的主要力量，也是在安全問題上紀錄最好的大國；中方堅持通過對話協商解決國際爭端，從不牟私利，不作什麼交易。

戈洛布表示，斯方堅持一個中國政策，期待分享中國快速發展帶來的機遇，特別是深化能源、汽車和製藥等領域互利合作，歡迎中國企業赴斯投資合作。

促奧方不與台灣開展官方往來

王毅此次歐洲之行訪問奧地利、斯洛文尼亞、波蘭三國。他12日在維也納同奧地利外長邁因爾—賴辛格會談時，特別闡述中方在台灣問題上的原則立場，希望奧方切實恪守一個中國原則，不同台灣方面開展任何官方往來。邁因爾—賴辛格會後受訪時說，北京需要協助將俄羅斯總統普京拉入停戰談判，並停止向俄羅斯供應武器。