明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

王毅訪斯洛文尼亞 強調華不另起爐灶

【明報專訊】中國外交部長王毅13日在斯洛文尼亞表示，國家主席習近平提出全球治理倡議，中國的意圖光明磊落，不是要另起爐灶，更不是要取代誰，而是與世界上所有負責任的國家一道，通過改革完善全球治理，使之適應新的時代要求。

稱當前亂局 中歐更應做朋友

王毅在盧布爾雅那（Ljubljana）與斯洛文尼亞副總理兼外長法永會談後共同會見記者時說，雙方的會談全面深入，取得廣泛共識。

他說，當前國際局勢變亂交織，衝突不斷，中歐更應當做朋友而不是對手，更應當合作而不是對抗。王毅強調，戰爭解決不了問題、制裁只會使問題更複雜。「中方不參與、不策劃戰爭，我們做的就是勸和促談，通過對話推動政治解決熱點問題。」

王毅當天會見斯洛文尼亞總理戈洛布時提到，中國作為負責任大國和安理會常任理事國，是維護世界和平的主要力量，也是在安全問題上紀錄最好的大國；中方堅持通過對話協商解決國際爭端，從不牟私利，不作什麼交易。

戈洛布表示，斯方堅持一個中國政策，期待分享中國快速發展帶來的機遇，特別是深化能源、汽車和製藥等領域互利合作，歡迎中國企業赴斯投資合作。

促奧方不與台灣開展官方往來

王毅此次歐洲之行訪問奧地利、斯洛文尼亞、波蘭三國。他12日在維也納同奧地利外長邁因爾—賴辛格會談時，特別闡述中方在台灣問題上的原則立場，希望奧方切實恪守一個中國原則，不同台灣方面開展任何官方往來。邁因爾—賴辛格會後受訪時說，北京需要協助將俄羅斯總統普京拉入停戰談判，並停止向俄羅斯供應武器。

相關字詞﹕斯洛文尼亞 中歐關係 王毅

上 / 下一篇新聞