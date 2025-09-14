明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中國黃岩島設保護區 美撐菲抗議：損鄰國利益

【明報專訊】中國日前宣布在南海建立黃岩島國家級自然保護區，並已劃定範圍和功能分區進行管理。美國國務卿魯比奧12日發聲明稱中國在黃岩島的行徑「持續破壞區域穩定」，企圖透過「脅迫手段」推進南海主權主張，重申美菲同一陣線的立場。

菲律賓外交部此前表示黃岩島是其「長久以來不可分割的一部分」，對中國設立自然保護區表達強烈抗議。魯比奧在聲明中表示，美國與菲律賓盟友同一陣線，拒絕中國在黃岩島設立自然保護區這項「破壞穩定」的計劃。魯比奧認為，中方在南海的領土及海洋主權聲索「損害鄰國利益」，包括阻止菲律賓漁民進入這些傳統漁場。

中方暫時未有回應魯比奧的聲明。9月10日，中國外長王毅同魯比奧通電話時曾強調，在涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。而在前一晚，中國國防部長董軍與美國國防部長海格塞思視像通話時也明言，中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。

美英軍艦往南海 台軍方：掌握

近期中菲在南海衝突不斷，中國第三艘航母福建艦近日穿航台海，赴南海試驗、訓練，引起外界持續關注。台灣軍方昨稱，自昨上午8時，陸續偵獲解放軍各型軍機27架次出海，包括殲16戰機、轟6轟炸機、空警500預警機等，其中26架次逾越台海中線及其延伸線。至於前天美國、英國軍艦由北向南通過台海，跟在福建艦之後進入南海，台軍方稱全程掌握。

央視軍事頻道昨披露，南部戰區海軍航空兵近日在南海某海空域組織反潛專攻精練，檢驗搜攻潛戰法，加快提升部隊搜攻一體的實戰化能力。

相關字詞﹕中菲關係 中美角力 南海爭端

上 / 下一篇新聞