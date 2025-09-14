中國黃岩島設保護區 美撐菲抗議：損鄰國利益

菲律賓外交部此前表示黃岩島是其「長久以來不可分割的一部分」，對中國設立自然保護區表達強烈抗議。魯比奧在聲明中表示，美國與菲律賓盟友同一陣線，拒絕中國在黃岩島設立自然保護區這項「破壞穩定」的計劃。魯比奧認為，中方在南海的領土及海洋主權聲索「損害鄰國利益」，包括阻止菲律賓漁民進入這些傳統漁場。

中方暫時未有回應魯比奧的聲明。9月10日，中國外長王毅同魯比奧通電話時曾強調，在涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。而在前一晚，中國國防部長董軍與美國國防部長海格塞思視像通話時也明言，中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。

美英軍艦往南海 台軍方：掌握

近期中菲在南海衝突不斷，中國第三艘航母福建艦近日穿航台海，赴南海試驗、訓練，引起外界持續關注。台灣軍方昨稱，自昨上午8時，陸續偵獲解放軍各型軍機27架次出海，包括殲16戰機、轟6轟炸機、空警500預警機等，其中26架次逾越台海中線及其延伸線。至於前天美國、英國軍艦由北向南通過台海，跟在福建艦之後進入南海，台軍方稱全程掌握。

央視軍事頻道昨披露，南部戰區海軍航空兵近日在南海某海空域組織反潛專攻精練，檢驗搜攻潛戰法，加快提升部隊搜攻一體的實戰化能力。