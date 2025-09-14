明報新聞網
中國

中國要聞

陷爭議日損百萬 西貝召作戰大會辯清白

【明報專訊】羅永浩發帖稱連鎖餐廳西貝「全是預製菜且貴」，觸發創辦人賈國龍強力反彈，西貝前晚召開內部「作戰大會」，發動1.8萬員工展開「羅永浩之戰」。賈國龍表示生意寧可不做，官司一定要打，「誰對誰錯一定要搞明白」。

《中國企業家》報道，西貝董事長賈國龍前日滿臉憔悴接受專訪，稱自己已連續兩晚沒怎麼睡。

他稱「我現在陷入自證清白循環」，並透露西貝的客流「斷崖式」減少，前兩日每天營業額跌100萬元（人民幣，下同），「今天（12日）我估計會掉200萬元到300萬元」。

羅永浩：我不是西貝真正的敵人

「極目新聞」報道，西貝前晚10時召開了「作戰大會」，標題為「西貝1.8萬名伙伴跟羅永浩之戰」全員大會。西貝餐飲官方客服工作人員稱，大會是為了讓一線伙伴依然用心做好每一道菜，也是感謝他們的堅持付出。西貝公司全部人員參加線上和實體會議。資料顯示，西貝目前有370多家直營分店和1.8萬多名員工。羅永浩昨轉發該新聞並評價稱「西貝這些人沒救了」、「西貝真正的敵人不是我」。

業界龍頭紛聲援西貝

胡錫進籲賈國龍止損

在業界，一眾餐飲行業大佬集體聲援西貝。巴奴毛肚火鍋創辦人杜中兵轉載支持西貝和賈國龍的文章；吉祥餛飩創辦人張彪直言「信任西貝」。超市胖東來創辦人于東來亦發文稱：「感謝西貝、海底撈等品牌企業讓我找到相對放心可口吃飯的地方！」不過于東來隨後刪除。

《環球時報》前總編輯胡錫進昨指西貝將自己搞成了預製菜的標籤，且與指控者摳字眼，「這一應對公關危機的方式是錯誤的」，呼籲賈國龍應「及時止損」。

相關字詞﹕賈國龍 胡錫進 預製菜 西貝 羅永浩

