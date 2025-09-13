羅永浩引爆預製菜爭議 餐企依法預製難服眾

促立法規定餐廳註明預製菜

此次風波源於羅永浩周三（10日）在新浪微博發帖，他寫道，「好久沒吃西貝了，今天下飛機跟同事吃了一頓，發現幾乎全都是預製菜，還那麼貴，實在是太惡心了」，呼籲國家推動立法，強制餐廳註明是否使用預製菜。

現年53歲的羅永浩原是新東方英文老師，曾創辦博客網站牛博網，創辦錘子科技製造手機，欠下8.24億元（人民幣，下同）巨債後靠直播帶貨還清，能說會道，甚懂公關。

羅永浩的帖文迅速發酵，西貝董事長賈國龍前日直接到羅永浩就餐的北京中糧祥雲小鎮店，召開現場記者會，表示羅一行人共點了13道菜，沒有一道菜是預製；並稱羅的發帖對西貝商譽造成巨大傷害，「一定會起訴他」，他宣布9月12日起，西貝全國所有分店後廚對外開放，消費者可觀看任何一道菜的製作過程。

西貝亦在網上公布「羅氏13道菜」具體製作過程，網民卻發現當中提到「預包裝牛肉條」、「醬料包」等。該片很快刪除。各地媒體昨紛紛到本地西貝分店採訪，眾多分店廚師現炒現做，但不少被認為坐實「預製菜」，稱西貝演示了災難級公關。

譬如，有廚師長證實部分菜品是隔夜菜，「但不影響口感」；兒童餐西蘭花保質期兩年；羊腿是去年9月生產，保質期還有3天。在一個後廚直播中，負責人稱「我們沒有預製菜」，隨後撕開包裝好的烤海鱸魚原料，向記者展示如何製作葱香烤魚，「這個魚是提前在工廠醃製過的」，保質期18個月，解凍加熱，淋點醬，撒點葱花，就出鍋了。

面對賈國龍和西貝反擊，羅永浩「加把火」連發多條微博，發布10萬元懸賞徵集西貝使用預製菜的「證據」。在昨晚的直播中，羅永浩表示，自己並不反對預製菜，只是想藉此事件，讓預製菜市場透明化。

1988年創立的西貝來自內蒙古，目前在內地擁有近400間分店，覆蓋62個城市，主打中高檔西北菜。

創辦人：預製和預製菜兩回事

這次爭議點之一，是如何定義預製菜。賈國龍一再強調，預製和預製菜是兩回事，預製是提前加工、預加工，而預製菜是成品，「比如做魚香肉絲，如果是在中央廚房炒好、冷凍，到門店加熱出餐這叫預製菜。如果把肉絲切成絲，甚至肉絲過了油，但是烹飪、下料等炒菜流程在門店完成的，這不叫預製菜。」

去年3月，國家市監總局曾發通知，首次明確預製菜是經工業化預加工，加熱或熟製後方可食用的預包裝菜餚。中央廚房製作的菜餚，不納入預製菜範圍。西貝的部分菜品可能未屬於嚴格意義上的預製菜。不過，官方定義和標準，與消費者認知有很大落差。「澎湃新聞」引述央視市場研究總經理虞堅指出，中央廚房配送的餐食，不歸類為預製菜，與大眾普遍認知中「帶包裝、經預加工的食品即預製菜」的概念，存在明顯差距，可能難以被公眾接受。他稱，目前輿論的矛盾，在於消費者對餐飲透明化訴求持續升溫。

網民撐提議：反感被騙

內地預製菜在國家政策支持下發展迅速，2024年市場規模達到4850億元。但預製菜食品安全國家標準未出台，不少人也認為預製菜不新鮮。這次事件中，羅永浩的「餐廳應註明是否使用預製菜」提議，得到很多網民支持。「大家反感的是被欺騙，是花了做現菜的錢，吃到的卻是加熱的預製菜！」一名網民寫道。《環時》前總編胡錫進也表示，「我們大家一個習以為常、又隱憂難卻的生活疑點被這場爭論戳中了。」

明報記者

（熱搜話題）