中國

中國要聞

全國人大常委會閉幕 武警司令等4將免職

【明報專訊】全國人大常委會昨日通過關於個別代表的代表資格的報告，公告確定罷免4名高級將領的全國人大代表職務，包括武警部隊司令王春寧上將，西部戰區前陸軍政委汪志斌中將，解放軍聯勤保障部隊前參謀長張林中將、聯勤保障部隊政委高大光中將。

十四屆全國人大常委會第十七次會議昨閉幕。公告指出，中央軍委後勤保障部軍人代表大會決定罷免張林、高大光的全國人大代表職務；陸軍軍人代表大會決定罷免汪志斌的全國人大代表職務；武警部隊軍人代表大會決定罷免王春寧的全國人大代表職務。依照法律規定，張林、高大光、汪志斌、王春寧的代表資格終止。

現年62歲的王春寧曾任北京衛戍區司令、武警部隊參謀長、武警部隊司令，2020年12月晉升上將。王春寧去年底即傳出被查消息。今年7月21日，武警部隊由代理司令曹均章出席全國見義勇為英雄模範表彰大會。4名被免職將領除了王春寧職銜清晰，其他將領的職務在公開渠道不太一致。汪志斌有指被查前是火箭軍紀委書記，張林則有網民稱已調任中央軍委後勤保障部長。

公告還提及今年6月、8月相繼「落馬」的海南省委常委兼省委秘書長倪強、內蒙古政府主席王莉霞，也被罷免全國人大代表職務。

昨日會議亦表決通過了《原子能法》、《突發公共衛生事件應對法》、《國家公園法》、新修訂的《仲裁法》、《法治宣傳教育法》、關於修改《食品安全法》的決定。會議決定，免去潘岳的國家民族事務委員會主任職務，任命中央統戰部副部長、國家宗教事務局長陳瑞峰為國家民族事務委員會主任。

