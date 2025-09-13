明報新聞網
中國

中國要聞

9·3閱兵艦載機列裝 服役即具戰鬥力

【明報專訊】中國的「三航母時代」指日可待，與先前兩艘滑躍起飛甲板航母遼寧艦、山東艦相比，福建艦是中國首艘彈射型航母，採用平直甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，綜合作戰能力更強。

日前在北京落幕的9·3閱兵儀式上，多款艦載機現身天安門廣場上空，包括隱形戰機殲35、殲15T、預警機空警600、殲15DH和殲15DT電子戰機。中國軍方已表示，9·3閱兵的所有裝備都是現役主戰裝備，這表明上述飛機均已列裝，福建艦一旦服役即形成戰鬥力。

專家：中國海軍已配齊「航母5件套」

軍事專家張軍社指出，中國海軍在艦載反潛直升機方面亦一直有研究應用，中國海軍已初步建成核心艦載機體系，配齊了「航母5件套」。「航母5件套」由隱形戰機、多用途戰機、固定翼預警機、電子戰機和反潛直升機等艦載機構成。

殲35系列是中國自主研製的新一代隱形戰機，採用一體化設計的單座、雙引擎、外傾雙垂尾總體佈局。空軍版的殲35A首先入列並於去年11月的珠海航展公開亮相，殲35參加9·3閱兵並正式確認列裝海軍。而航母編隊的核心裝備殲15T，是在殲15基礎上，以提升航電武器系統和飛機平台性能為重點，進一步突出艦載特性和適海性的彈射型艦載機。空警600作為艦載預警機，最大特點是機翼可以摺疊。

