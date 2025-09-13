明報新聞網
福建艦首穿航台海 三亞服役在即 軍方：跨區試驗訓練 不針對特定目標

【明報專訊】中國海軍昨日（12日）證實，擁有電磁彈射的中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海開展科研試驗和訓練任務。日本巡邏機監視顯示，福建艦與兩艘導彈驅逐艦組成艦隊穿航台海。多數專家認為，福建艦跨海訓練顯示各項技術成熟，在海南三亞服役日期進入倒數，不排除「九一八事變」紀念日或「十一」國慶入列。

甲板無艦載機 雙導彈驅逐艦同行

日本防衛省統合幕僚監部昨發布，海上自衛隊前日首次拍攝到中國海軍最先進航母福建艦在釣魚島西北約200公里的東海上航行，往西南駛向台灣海峽，海自P3C巡邏機實施了警戒監視和資訊收集。當時福建艦甲板未停放艦載機，同行包括導彈驅逐艦杭州號（舷號136）和濟南號（舷號152）。

日本官房長官林芳正昨在記者會上強調「高度關注我國周邊的軍事動向」，又稱「將帶着緊迫感推進從根本上強化防衛力」，日本與志同道合國家加強合作必不可少。台灣軍方表示，針對解放軍航母過航台海，國防部運用聯合情監偵手段全程掌握，並適切應對處置。

中國海軍新聞發言人冷國偉強調，這次福建艦跨區試驗訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。外交部發言人林劍表示，中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國國內法和國際法。

專家料入列前最後海試

央視引述海軍研究院專家李劍表示，福建艦在上海建造完成，東海海域水深及海况條件有限，難以滿足全面測試要求。而南海海域水深足夠、海况複雜，更適合開展系統性的航母試驗與訓練，走台海是正常航線。李劍指出，此次行動把試驗和訓練任務放在一起，是為了確保裝備能快速形成作戰能力，「同時這可能是福建艦正式入列之前，最後一個階段的試驗」。

赴南海測遠海能力 證性能成熟

軍事專家張軍社也對《環球時報》表示，福建艦的首次「遠航秀」表明，距離其正式入列的日子愈來愈近。福建艦已經開始跨海區訓練，這一方面表示福建艦各項技術性能已經成熟，開始遠離熟悉的海域，測試遠海能力。

福建艦於2022年6月下水，2024年5月首次海試，目前進行第九次海試。上一艘航母山東艦2018年5月首次海試，在2019年11月穿航台海到南海展開第九次海試，亦是跨海的試驗和訓練，隨後於次月入列。軍事專家宋忠平對中通社表示，福建艦這次算是在加入現役之前的最後一次海試，之後有可能在三亞的航母母港加入現役。

目前中菲南海島礁爭端激烈，中國南海即將進入雙航母部署時代，引起各界關注。環球網引述中國軍方消息稱，菲律賓昨日拉攏域外國家攪局南海，進行所謂「聯合巡航」，解放軍南部戰區全程跟監警戒，情况盡在掌握。

