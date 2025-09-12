明報新聞網
「路盡見海」吸群聚馬路打卡 大理整治「最美公路」亂象

【明報專訊】內地遊客危險拍照打卡情況日趨普遍，連接蒼山之麓、直通洱海之濱的雲南大理蒼洱大道，因「路的盡頭是山海」景觀，近年成為遊客到當地旅遊必打卡地，許多遊客不顧往來車流，駐足甚至穿梭馬路拍照，當局近日決定出手整治，交警稱自7月以來已勸阻群聚路面旅拍照近3000人。

號稱「最美公路」的蒼洱大道是大理古城重要的通行路線，「澎湃新聞」探訪發現，大道兩側分佈着居民區與餐館，每逢旅遊旺季熱鬧非凡。不少咖啡車停靠路邊做生意，一群背着「長槍短炮」的攝影師向遊客招攬拍攝業務。

部分遊客全然不顧路况，徑直站在路中央拍照。途經此處的車輛惟有剎車等候或鳴笛提醒。在各大社交平台上，眾多網友紛紛曬出在此拍攝的「大片」，許多攝影師的約拍帳號也通過分享蒼洱大道作品吸引客源。

勸阻近3000人次 將設隔離欄

面對蒼洱大道的交通難題，當地媒體曾於7月公開徵集管理措施。有人提出取消道路兩側停車位以拓寬通行空間，也有人建議修建天橋實現人車分流，還有觀點認為可以在旅遊旺季將路段臨時調整為步行街。

大理州公安局交通管理支隊周二回應表示，已成立了蒼洱大道交通亂象整治工作領導小組，自7月以來，已牽頭在蒼洱大道開展聯合執法整治行動13次，警力800餘人次。查處車輛亂停亂放行為325起，取締攤販佔道經營53起，勸阻群聚路面拍照2890餘人次，勸導車輛駛離1860餘起，有效遏制了交通亂象。

與此同時，當局將通過設置隔離欄、綠化帶等物理隔離設施，將行人、非機動車與機動車進行有效分離，防止遊客和攝影師進入機動車道。

「澎湃新聞」昨日發表題為「真正的人生照片不需要賭上人生」的評論稱，這類冒險拍照行為的流行早已超越地域界限，這種行為所對應的代價可能是慘痛的。據《每日電訊報》報道，截至2024年底，全球已有480人因在危險場景中拍照遇難。面對愈演愈烈的冒險拍照風潮，既需要社會多方協同引導，也需要個人加強安全意識，放下對「人生照片」的執念。

