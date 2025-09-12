駐京周記：北京網約車問題多 影響出行體驗

記者翻看自己的叫車紀錄，在北京叫車，在明確勾選了特惠車的情況下，僅有極少數情況才有特惠車接單。而在其他城市打車，很容易便叫到了特惠車型。以北京為例，20公里路程特惠單在35元（人民幣，下同）左右，和快車價格相差10元以上。如果只勾選特惠車型，等車時長會成倍延長。

即使放棄特惠車選擇快車，「被繞路」仍成為北京網約車的高頻投訴點。上周，在網約車平台路線透明的情況下，原本20分鐘的路程，司機繞路到40分鐘才順利到家，比預測價格多了三成。儘管平台設有投訴渠道，但乘客反饋「繞路」、「司機玩手機」後，往往僅獲得小額優惠券補償，司機幾乎不受處罰。

乘客投訴繞路 僅獲小額優惠券補償

在北京，邊開車邊玩手機的司機可以說是司空見慣。記者坐過的車裏，幾乎有一半的司機都在邊開車邊刷手機，更有甚者，開啟車輛輔助駕駛模式，用前方大屏開始追劇。還有的司機在開車的時候打起了瞌睡。儘管在司機長時間接單後有疲勞提醒，甚至平台強制下線，但很多司機用各種方法註冊多個平台，在一個平台下線後會去接另外平台的單。

然而北京網約車亂象的本質，是一場「平台逐利、司機承壓、乘客買單」的惡性循環。多名司機反映，北京網約車平台抽成比例普遍在25%至30%，高峰時段甚至更高。平台通過「獎勵機制」（如完成20單獎50元）誘導司機延長工作時間，卻對司機的疲勞狀態、服務質量缺乏有效約束。

司機稱平台抽成高 缺有效約束

不過，新華社昨引述全國總工會報道，多家平台算法協議明確勞動報酬不低於當地小時最低工資，設立惡劣天氣補貼、逐步取消「超時扣款」等。「T3出行」、極兔、「UU跑腿」、滿幫、滴滴、圓通、「餓了麼」等7家企業已簽訂算法與勞動規則專項協議，另有多家企業9月底前全部完成協商並簽訂算法協議，預計將覆蓋新就業形態勞動者逾2000萬人。

駐京記者 王佩凡