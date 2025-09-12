明報新聞網
中國

中國要聞

要素市場化改革 灣區9市一體化

【明報專訊】國務院昨日批覆同意10個地區作為「要素市場化配置綜合改革試點」，當中有6個屬於城市群都市圈，包括粵港澳大灣區內地9市，即日起進行兩年綜合改革。國家發改委強調，在這些地區開展試點，有利於通過搭建跨區域要素市場一體化平台，探索推動要素跨區域自由流動。

10個改革試點包括北京城市副中心、河南鄭州市、重慶市、四川成都市，以及蘇南重點城市（江蘇南京、無錫、常州、蘇州、鎮江），杭甬溫（浙江杭州、寧波、溫州），合肥都市圈（安徽合肥、無為市、壽縣、含山縣、桐城市、定遠縣、六安市金安區、舒城縣），福廈泉（福建福州、廈門、泉州），長株潭（湖南長沙、株洲、湘潭）、粵港澳大灣區內地9市。

國務院原則同意10個試點地區的實施方案，此次要素市場化改革，不僅涉及土地、勞動力、資本等傳統要素，還涉及技術、數據等創新要素。

全面實施居住證制度

落實港澳人員參保政策

在大灣區內地9市的實施方案中，有鬆綁土地使用措施，包括探索大片綠地等連片開敞空間依法辦理用地手續但不納入城鄉建設用地規模管理；有序推進農村集體經營性建設用地入市改革。對於海洋利用，方案要求深化陸源入海污染治理，實施重點海域綜合治理攻堅，持續改善近岸海域環境質量。

實施方案還要求全面實施居住證制度，支持9市加大事業編制統籌力度；不搶挖中西部和東北地區合同期內高層次人才；落實港澳人員和外籍人才在粵參保繳費政策。要打造粵港澳大灣區債券平台，穩慎探索私募股權和創業投資份額轉讓。以及率先推動海陸空全空間智能無人體系應用和標準建設等。

相關字詞﹕要素市場化配置綜合改革試點 深化改革開放 要素市場化

