菲抗議黃岩島建保護區 中方：不接受無理指摘

中國外交部發言人林劍表示，黃岩島是中國固有領土，建立黃岩島國家級自然保護區是中方主權範圍內的事，符合中國國內法和國際法，也充分體現中方作為負責任大國積極保護生態環境、推動實現可持續發展的使命擔當。林劍指出，菲律賓的領土範圍早已由一系列國際條約確定，黃岩島從來不在其中。中方敦促菲方切實停止有關侵權挑釁和肆意炒作，避免給海上局勢增添複雜因素。

南部戰區轉發黃岩島公告

發布艦隊南海演練圖片

前日，國務院批覆同意自然資源部報請新建黃岩島國家級自然保護區的請示，國家林業和草原局當晚公布保護區設置詳情。解放軍南部戰區當天轉發前述兩則公告，並發布艦隊在南海演練圖片，表示「加鋼淬火礪尖兵，枕戈待旦守國門」。

菲律賓外交部昨反對中國建設黃岩島國家級自然保護區，稱此舉「侵犯菲律賓的主權和國際法」，敦促北京立即撤回決議，又表示菲方同樣擁有在黃岩島設立環境保護區的權力。台灣外交部昨聲明指出，大陸建立黃岩島保護區「突顯霸權心態，是區域和平穩定的破壞者」。

《環球時報》引述中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸表示，「該保護區的建立有力回應了國際上一部分勢力對中國南海環保政策的無端指責」，增強了在海洋環境議題上的國際話語權。