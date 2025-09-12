王毅魯比奧通話 敦促美謹言慎行

外交部前天深夜通報有關消息，新聞稿稱雙方認為，此次通話及時、必要，也富有成效，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。王毅表示，中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。

據美國務院官網，美國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，在會談時，魯比奧強調了在一系列雙邊問題上保持開放和建設性溝通的重要性。作為7月在馬來西亞吉隆坡會談的延續，雙方也討論了其他全球和地區議題。

外交部的新聞稿，並未指明美方的「消極言行」內容。魯比奧在擔任聯邦參議員時，是典型的對華鷹派人物。魯比奧日前也曾發表聲明稱，為反制中國對中美洲國家的影響，將對與中共合作、破壞中美洲法治的中美洲國家公民實施簽證限制。

NASA禁中國公民參與機構項目

另邊廂，中美自2017年科技戰後不斷升級。彭博社周三引述知情人士稱，美國太空總署（NASA）已禁止持有美國簽證的中國公民參與該機構的項目。NASA發言人史蒂文斯（Bethany Stevens）證實此事並表示，有關內部措施是為了確保NASA的工作安全。