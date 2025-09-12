明報新聞網
中國

中國要聞

被指破壞網絡生態 小紅書遭處罰 網信辦：熱搜榜頻現明星動態等「不良信息」內容

【明報專訊】國家網信辦昨日（11日）通報，社交平台小紅書的「熱搜榜」頻繁呈現炒作明星動態等「不良信息」內容，破壞網絡生態，網信部門對小紅書平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。小紅書昨發回應稱誠懇接受，深刻汲取教訓，認真落實整改要求。

據中國網信網消息，國家網信辦認為小紅書平台未落實信息內容管理主體責任，指導上海市網信辦依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對該平台採取處置處罰措施。通報稱，網信部門將持續聚焦破壞網絡生態違法違規突出問題，發揮網絡執法「利劍」作用，督促網站平台履行主體責任和社會責任，切實維護清朗網絡空間。

通報提到小紅書「在熱搜榜單重點環節頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容」，但未具體指出所涉明星、個人動態和瑣事為何，有內地網民認為事件與內地女星趙露思有關。趙露思近期註銷擁有3000萬粉絲微博帳號，進駐小紅書且頻繁開直播，小紅書熱搜榜一度被與趙露思有關話題「洗版」。

小紅書稱已整改 提升熱搜榜單管理能力

小紅書昨發公告回應被處罰，稱已照網信部門的要求，第一時間成立整改專項工作小組，推進熱搜榜單生態專項治理，進一步提升熱搜榜單管理能力；並以此為戒，舉一反三，切實履行信息內容管理主體責任和社會責任，虛心接受輿論監督，積極維護清朗網絡空間。

熱搜榜單是各大平台依自行設定算法計算出來，數據包括搜尋量、發帖量、互動量、閱讀量等，不同帳號參與話題的計算權重有差異。由於熱搜榜能吸引用戶注意力，某程度上也屬於民調體現，不僅出現「買熱搜」、「壓熱搜」等商業運作，各地政府也關注熱搜話題對當地施政意見。

小紅書平台一向以「精準推送」方式營運，即根據用戶個人喜好，推送內容給用戶頁面，其熱搜榜以往對用戶相對缺乏吸引力。「界面新聞」指出，小紅書近年改變熱搜榜運作方式，聚焦輕鬆無門檻的影視娛樂範疇，進一步撬動大眾討論，因此娛樂八卦、熱播劇綜、明星動態頻繁「霸屏」，過去以生活美學、好物「種草」（推薦、誘人購買）為主的方向受衝擊。內地專家認為熱搜榜需要人工干預、核查。

熱搜榜由誘人購買轉型娛樂八卦為主

成立於2013年的小紅書最初定位為海淘化妝品平台，後來逐漸轉變為吃穿玩樂買的生活方式分享社區，目前月活躍用戶數超過3億。證券時報網昨報道，金沙江創業投資管理公司近日披露的投資組合文件顯示，小紅書的估值在3個月內上漲了19%，達到310億美元（約2418億港元）。騰訊投資、阿里巴巴等巨頭都有投資小紅書。

今年以來，小紅書全面提速電商佈局，8月宣布成立「大商業板塊」，意圖整合商業化和電商團隊，並推出一系列舉措，從「種草社區」向「生活方式電商平台」加速轉型。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕熱搜榜 網絡生態 小紅書

