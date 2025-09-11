服貿會開幕 泡泡瑪特展區人氣爆棚

本報記者昨日在現場所見，文旅服務專題展有世界各國駐華使館帶來的產品，極具地域特色，其中紅茶、酒類等飲品在現場試飲區受到熱捧，觀眾排起長隊體驗異國風味。

值得關注的是，今年文旅展區在「泡泡瑪特」IP熱度的加持下人氣爆棚，不僅泡泡瑪特，其他類似國潮玩偶、盲盒等文創產品也銷量激增。

香港展覽館融合傳統科技

港澳台及各省市區同樣是歷年服貿會的熱門展區，今年的展示各具亮點。香港展覽館昨在會場開幕，帶來香港故宮文創產品、可戴式人工智能裝置、眼部按摩儀等一系列融合傳統文化與前沿科技的產品，現場還設置飲品體驗區，觀眾可品嘗地道港式檸檬茶和奶茶。

台灣展區同樣吸引大量目光，展區面積較往年顯著擴大，各式台灣特色商品琳琅滿目，從食品、手工藝品到科技衍生品一應俱全。展區門前，有身穿台灣特色服飾的表演者進行歌舞表演。

除了文化與區域特色展示，科技元素成為本屆服貿會的重要賣點。京東方公司帶來的建築光伏一體化（BIPV）小屋引起觀眾興趣：小屋外立面幕牆、地磚、仿石材玻璃、圍欄等均集成光伏技術，實現能源自給。該技術還可應用於室內場景，例如超市價格標籤可通過電子屏實時更新內容，且通過與鈣鈦礦產品結合，僅需室內燈光即可完成電源供給。

本屆服貿會以「數智領航，服貿煥新」為主題，共舉辦13場主題論壇、82場專題論壇、81場洽談推介活動，發布《中國服務貿易發展報告》等權威報告，全面展現全球服務貿易發展新趨勢。

明報記者 王佩凡