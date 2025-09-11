中菲南海衝突熱點 黃岩島納自然保護區 華國內法規管島礁 核心區嚴禁進入

央視新聞昨日報道，國務院周三（10日）批覆同意新建黃岩島國家級自然保護區。批覆內容提到，建立國家級自然保護區，是「維護黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性、持續性的重要保障」。有關部門和地方要嚴格執行《中國自然保護區條例》和自然保護地建設管理等規定，嚴格落實生態環境保護責任，加強組織領導和協調配合，健全管理機構；強化對自然保護區各類違法違規行為的監管執法力度，確保各項管理措施落實，不斷提高國家級自然保護區建設和管理水平。

國家林草局昨晚公布，黃岩島自然保護區面積3523.67公頃，分為核心區（1242.55公頃）和實驗區（2281.12公頃），主要保護對象為珊瑚礁。

中菲近年南海生態問題針鋒相對

有分析指，這番舉措是將黃岩島納入國家行政法規管轄範圍，透過行政法規，進一步加強主權管理。按照《中國自然保護區條例》，除了科學研究等活動，禁止任何人進入自然保護區的核心區，捕撈等活動也被禁止。外國人進入保護區，需先提交計劃及獲批准。在這情況下，中國很有可能以環境保護的名義，將外國漁民拒之門外，從而遏止菲律賓在黃岩島的活動。

中方一向強調黃岩島是中國固有領土，並於去年11月公布了黃岩島的領海基線。黃岩島目前由中國實際控制，行政上屬海南省三沙市管轄，是中菲在南海主權爭端的焦點之一。今年8月，中方海警船和解放軍艦在黃岩島追截菲方船隻期間發生碰撞。隨後兩日，美國「希金斯」號驅逐艦出現在同一片海域，是美國軍艦時隔6年，再次在黃岩島附近行動。

過去一年，中菲多次在南海生態問題上針鋒相對。菲律賓指摘中國是珊瑚礁破壞者，菲國司法部長年初曾表示，將「很快決定」在一個國際平台上，起訴中國對海洋環境造成的破壞。

去年7月，中國發布《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》，指出黃岩島珊瑚礁生態系統健康，可以媲美澳洲大堡礁。同一周，中國還發布另一份報告指，在仁愛礁坐灘的菲律賓軍艦，對當地珊瑚礁生態系統造成嚴重破壞。