中國

中國要聞

中美防長視像通話 董軍：以台制華將被挫敗

【明報專訊】中方昨日公布，中國國防部長董軍9日晚應約同美國國防部長海格塞斯視像通話。董軍指出，任何「以武助獨」「以台制華」圖謀和干涉都將被挫敗。

新華社報道，董軍稱，中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。「我們始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。」中美要秉持開放態度，保持溝通交往，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。要尊重彼此核心利益。

國防部新聞發言人蔣斌昨在例行發布會上，回應日本防衛省預算創歷史新高時稱，決不允許日本軍國主義捲土重來。

日防衛預算新高 華：警惕軍國主義

據日本防衛省日前公布預算草案，2026財年日本防衛預算達8.85萬億日元（約4670億港元）。蔣斌表示，80年前，日本軍國主義發動侵略戰爭給亞洲國家人民帶來深重災難；如今日本加速軍事擴張，發展遠超「專守防衛」所需的軍力，不禁讓全世界愛好和平的人民警惕擔憂。他還回應九三閱兵，指中國軍隊越強大，制約戰爭的和平力量就越有力，和平與發展就越有保障。

海格塞斯（Pete Hegseth） 董軍 九三閱兵 日本軍國主義 2026財年日本防衛預算 國防部新聞發言人蔣斌 日本防衛省

