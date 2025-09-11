內地啟汽車業淨網行動 劍指炒作詆譭虛假宣傳

工信等6部門聯手 為期3月

新華社昨（10日）報道，重點整治問題主要包括3個方面。一是非法牟利。例如通過炒作和散佈涉車企負面話題，惡意解讀或攻擊汽車企業，賺取網絡流量，獲取商業利益等。二是誇大和虛假宣傳。例如對汽車、動力電池的性能、銷售狀况等作虛假或者引人誤解的宣傳，欺騙誤導消費者等。三是惡意詆譭攻擊。例如以遏制、打壓競爭對手為目的，詆譭攻擊汽車企業或者汽車產品，抹黑企業聲譽或者商品聲譽，對企業進行惡意投訴等。

通知強調，要通過組織企業自查、暢通舉報渠道、深入分析研判，根據有關問題線索，強化汽車行業網絡亂象處置力度。建立快速處置渠道，依法依約關閉並公開曝光一批參與汽車行業網絡亂象的媒體帳號。深挖網絡亂象背後的公關公司、營銷公司等代理方團隊及購買其服務的汽車企業，依法打擊懲治。

通知要求，各地工業和信息化、社會工作、網信、發展改革、公安、市場監管等部門要加強聯動。此外，網絡平台企業、行業協會及汽車企業要形成合力，持續淨化汽車行業網絡輿論環境。