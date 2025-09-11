明報新聞網
特朗普促歐盟徵華100%關稅 華：堅決反對

【明報專訊】歐盟官員透露稱，美國總統特朗普當地時間9日要求歐盟對中國產品徵收高達100%關稅，作為施壓俄羅斯總統普京終結俄烏戰事策略的一部分。中國外交部昨日對此表示堅決反對。

外交部發言人林劍昨在記者會上稱，中方在烏克蘭危機問題上一貫秉持客觀公正立場。中國不是這場危機的製造者，也不是當事方。「我們堅決反對動輒拿中國說事，堅決反對對中方施加所謂的經濟壓力。」

路透社報道指，作為向俄施壓的一部分，特朗普敦促歐盟對中國徵收高達100%的「二級關稅」，鼓勵歐盟對印度也徵收類似高關稅。知情歐盟官員表示，美方意思是，如果歐盟同意美方要求，美國則願意實施類似關稅。這名官員稱：「他們基本上是在說：我們會這樣做，但你們需要和我們一起做」。

NBC：美跨黨派代表團月內訪華

美國全國廣播公司（NBC）報道，當地時間周二，美國眾議院軍事委員會民主黨領袖、華盛頓州眾議員史密夫（Adam Smith）稱，他將率領一個跨黨派代表團於本月晚些時候對中國進行正式訪問。報道指出，這將是自2019年以來美眾議院議員首次開展此類活動。

史密夫表示，眾議院軍事委員會的民主共和兩黨成員都會參加本次訪問，但委員會主席、共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers）不會隨團。報道稱，上周中國隆重舉辦九三閱兵，俄羅斯和朝鮮領導人同台出席，在此背景下，美國議會跨黨派代表團的訪華計劃尤為引人關注。而史密夫則解釋稱，這次訪問的時機並無特殊含義，「相反，我認為這類對話應該更頻繁地進行。」

