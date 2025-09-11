調查：歐洲消費者厭美喜中車

據美國新能源車行業媒體「InsideEVs」網站9日報道，Escalent的數據顯示，47%的歐洲潛在購車者已將中國汽車納入考慮範圍，這一比例較去年的31%實現大幅增長。而考慮購買美國汽車的比例為44%，較去年的51%下滑。Escalent指出，這一變化的部分原因在於消費者對中國品牌的信任度有所提升。中國車企通過持續投放廣告、開展本土化營銷活動及搭建完善經銷商網絡，不斷加深歐洲市場滲透，消費者對中國品牌的信任度為19%，較2024年上升7個百分點。而對美國品牌信任度同期則下降，從31%跌至24%。

報道稱，變化的原因很容易推測，今年歐洲的反美情緒顯著高漲，是因為特朗普政府上任以來，雙方反覆的關稅和地緣政治緊張局勢。

不過雖然中國汽車品牌的好感度上升，消費者仍然認為，中國汽車應該比歐洲老牌汽車便宜。高達72%的受訪者認為，中國汽車應該比現有價格更便宜。研究也發現，即使中國汽車客觀上更勝一籌，也只有13%的買家願意為它支付更高價格。