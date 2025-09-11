明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

調查：歐洲消費者厭美喜中車

【明報專訊】中國汽車品牌在歐洲市場的深耕顯現成效，越來越多當地消費者考慮將中國汽車納入購車清單。數據分析和諮詢公司Escalent在5月21日至7月31日期間對英國、德國、法國、西班牙和意大利消費者調查發現，大家對中國品牌的好感度已超過美國品牌，但不願為它支付更高價格。

據美國新能源車行業媒體「InsideEVs」網站9日報道，Escalent的數據顯示，47%的歐洲潛在購車者已將中國汽車納入考慮範圍，這一比例較去年的31%實現大幅增長。而考慮購買美國汽車的比例為44%，較去年的51%下滑。Escalent指出，這一變化的部分原因在於消費者對中國品牌的信任度有所提升。中國車企通過持續投放廣告、開展本土化營銷活動及搭建完善經銷商網絡，不斷加深歐洲市場滲透，消費者對中國品牌的信任度為19%，較2024年上升7個百分點。而對美國品牌信任度同期則下降，從31%跌至24%。

報道稱，變化的原因很容易推測，今年歐洲的反美情緒顯著高漲，是因為特朗普政府上任以來，雙方反覆的關稅和地緣政治緊張局勢。

不過雖然中國汽車品牌的好感度上升，消費者仍然認為，中國汽車應該比歐洲老牌汽車便宜。高達72%的受訪者認為，中國汽車應該比現有價格更便宜。研究也發現，即使中國汽車客觀上更勝一籌，也只有13%的買家願意為它支付更高價格。

相關字詞﹕車企 好感 中國品牌 汽車

上 / 下一篇新聞