明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

山東小學老師借微信Zoom拓會道門

【明報專訊】山東近日判決一宗利用會道門（以宗教異端信仰為特徵的民間秘密結社組織）斂財案，小學中文老師劉X濤加入「一貫道」後積極發展成員，甚至吸納20餘名小學生加入，借助微信、ZOOM等平台建立網絡課堂加強精神控制，其活動範圍覆蓋山東9個地級市，並輻射全國多地。

逾20未成年信徒屬主犯學生

中國反邪教網前日披露，本案主犯劉X濤2015年在廣州經人介紹加入「一貫道」，全身心撲在「一貫道」事務上。2024年4月以來，山東濰坊安丘市警方偵破該宗「一貫道」案，該組織散布「發展成員年齡越小，發展人功德越大」邪說，2年內發展成員600餘人，其中未成年人達30餘人（20餘人是劉X濤的學生）。

組織設「點傳師—壇主—普通成員」等多個層級，強制成員參加「學習班」接受思想灌輸，頻繁以各類名義開展線下聚會，並借助微信、ZOOM等平台建立網絡課堂強化精神控制。該組織要求成員繳納「功德費」、向成員售賣「一貫道」書籍等方式斂財。

「一貫道」信奉「無生老母」，宣揚儒、釋、道、基督、回教「五教同源」、「五教合一」，宣稱目前為「末法時代」（世界末日），只有加入「一貫道」才可得到救贖。新中國成立後，「一貫道」被定性為會道門嚴厲打擊。該案劉X濤等人被判處拘役6個月到3年不等。

上 / 下一篇新聞