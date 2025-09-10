山東小學老師借微信Zoom拓會道門

逾20未成年信徒屬主犯學生

中國反邪教網前日披露，本案主犯劉X濤2015年在廣州經人介紹加入「一貫道」，全身心撲在「一貫道」事務上。2024年4月以來，山東濰坊安丘市警方偵破該宗「一貫道」案，該組織散布「發展成員年齡越小，發展人功德越大」邪說，2年內發展成員600餘人，其中未成年人達30餘人（20餘人是劉X濤的學生）。

組織設「點傳師—壇主—普通成員」等多個層級，強制成員參加「學習班」接受思想灌輸，頻繁以各類名義開展線下聚會，並借助微信、ZOOM等平台建立網絡課堂強化精神控制。該組織要求成員繳納「功德費」、向成員售賣「一貫道」書籍等方式斂財。

「一貫道」信奉「無生老母」，宣揚儒、釋、道、基督、回教「五教同源」、「五教合一」，宣稱目前為「末法時代」（世界末日），只有加入「一貫道」才可得到救贖。新中國成立後，「一貫道」被定性為會道門嚴厲打擊。該案劉X濤等人被判處拘役6個月到3年不等。