柯文哲保釋次日首出庭 北檢四理由提抗告

柯文哲以7000萬元新台幣（近1800萬港元）保釋後，昨日上午首次出庭應訊京華城案，一早法院周圍就聚集了許多支持者高喊「阿北加油」，他快步走上樓報到。台北地方法院當天傳喚前台北市都市計劃委員會委員徐國城作證，柯文哲在廳上專心抄筆記，最後陳述時，還對徐國城表示「辛苦了」。中午12時多，柯文哲步出法庭時與支持者「小草」擊掌、握手。

被發現與檢方證人同車

北檢昨傍晚對柯文哲交保提出抗告，四大理由包含，柯文哲涉犯公益侵佔罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後即和民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞有所接觸，且對柯辦前主任李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

陳智菡曾任柯文哲辦公室發言人，她昨還與柯文哲同車離開法庭。陳智菡與陳宥丞被檢方列入證據清單中證人，但並非法院審理中要傳喚的證人，柯文哲是否違反規定須法院認定。

對於柯文哲獲保釋後開腔質疑賴清德讓台灣四分五裂，台北總統府發言人郭雅慧昨回應稱，用攻擊、污衊的方法，無助於釐清事實。