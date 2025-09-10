明報新聞網
中國

中國新聞

郝龍斌願選國民黨魁 主促「藍白合」 稱不逐大選顯公正 斥「抗中保台」屬騙局

【明報專訊】國民黨主席選舉10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，大熱門台中市長盧秀燕宣布不參選，前台北市長郝龍斌（小圖）昨日開腔表態有意願參選，且在準備中，強調未來國民黨領袖的重大任務就是推動在野合作，「藍白一定要合」。

目前包括立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、鄭麗文等人在內，逾10人有意競選國民黨主席。中央社報道，郝龍斌昨接受訪問時說，目前雖還不能稱他為國民黨主席參選人，可是他確實有參選的意願與準備，也在向各方徵詢意見；可以確定的是，他與前中廣董事長趙少康之間一定會有一人參選，至於是誰參選目前尚在評估，目前的傾向是由他參選。

郝龍斌表示，既然盧秀燕不參選，如何找一個人能配合盧秀燕，甚至未來的各公職參選人，全力打贏2026地方選舉、2028大選，他覺得自己可能是比較適合的人選。因為他不會參選台灣領導人，更重要的是大家都相信他比較公正。

郝：「藍白一定要合」應為兩黨共識

談到「藍白合」，郝龍斌認為，任何一名黨主席參選人，對於「藍白合」這件事都要接受檢驗；藍白一定要合，這不僅是全民共識，也是兩黨高層的共識。他認為不管是跟民眾黨或是黨內，大家都是好朋友，由他負責協調2026、2028選戰的話，大家也應該比較能接受。

不過，郝龍斌在今年1月曾公開指出，柯文哲在京華城案中「絕對有圖利廠商」。有意參選黨主席的卓伯源批評恐將破壞「藍白合」。對此，郝龍斌回應「做大事不計小怨，大家要下架民進黨」。

3原則「不舔共、不跪美、不媚日」

針對兩岸議題，郝龍斌說，他是台灣人也是中國人，他認為「抗中保台」是騙局，是民進黨造成內部分裂的關鍵因素。他希望將來國民黨用對話代替對抗，他的3個原則就是「絕不舔共、絕不跪美、絕不媚日」。

現年73歲的郝龍斌曾任立法委員、台北市長、國民黨副主席等職務，曾加入新黨，後重返國民黨，父親是台灣前行政院院長郝柏村。

相關字詞﹕台北市長 朱立倫 藍白合 國民黨主席選舉 郝龍斌

