中國

中國要聞

八方來客：瓊官講解自貿政策 零關稅目錄續擴「難與港比」

【明報專訊】海南自貿港政策解讀會昨在香港舉行，海南省財政廳長蔡強表示，封關後海南的「零關稅」目錄會逐步擴容，但不會像香港一樣。海南省委書記馮飛提到，海南非常重視同香港的合作，正推動建設瓊港經濟合作示範區。

馮飛致辭時表示，香港是海南最大的外資來源地，佔海南使用外資總額七成以上；香港也是海南最大的服務貿易伙伴，一批涉及法律、會計、諮詢的高端服務業合作項目已落地海南。

商務及經濟發展局長丘應樺表示，單是去年，海南新成立的香港企業就有700多間，實際利用香港直接投資的金額超過150億元人民幣，增幅超過9%。未來香港將發揮「超級聯繫人」角色，促進粵港澳大灣區與海南自貿港的聯動發展。

稱為國家「試制度」 非為跟港競爭

從宣布建立自貿港以來，坊間經常將海南與香港比較。海南省財政廳長蔡強在會上指出，海南和香港「從目前制度設計上不存在競爭關係」，香港僅香煙、酒類、碳氫油類需要徵稅。而海南在今年12月18日封關時，徵稅商品目錄有2323項，包含了大部分的消費品；實行「零關稅」的商品有6637個，主要對象是生產類企業所用的設備、原材料，難以與香港的「零關稅」水平相比。

「海南現有的制度安排，不是為了跟香港競爭。中央政府建設自貿港的初衷，是要讓海南對標國際高標準經貿規則，去進行制度性開放和創新，是要為整個國家去試制度、當試驗田的。」蔡強又稱，2323個徵稅商品目錄並非終點，封關後將逐步縮減，目錄一定會愈走愈短。「未來能不能縮減到跟香港、新加坡一樣，我覺得我們會接近一個『極簡目錄』，但不會完全像香港一樣。」他稱，香港是單獨的關稅區，而海南「必須要服從國家利益、國家大局這些領域」。

昨日會上舉行集中簽約，海南和香港兩地有關單位和企業簽約12個項目，涵蓋文旅、科技、食品加工等領域。

文：孫小明

相關字詞﹕馮飛 超級聯繫人 海南封關 香港 海南 海南自貿港

